Felfoghatatlan, hogy mit tettek az elkövetők a fiatal lánnyal Veszprémben

A Veszprém Vármegyei Főügyészség tájékoztatása szerint a szexuális erőszakhoz vezető események egy konfliktussal kezdődtek. A vádirat szerint a két fiú rendszeres látogatója volt a település egyik szórakozóhelyének, ahonnan azonban a sértett barátjával való vitájuk miatt 2022 végén kitiltották őket – írta a Veol.hu.

Megvertek és megerőszakoltak egy fiatal lányt (Illusztráció)

Fotó: Thinkstock

Ezt követően az idősebb vádlott telefonon, illetve üzenetküldő applikáción keresztül felvette a kapcsolatot a lánnyal. Ekkor szexuális tartalmú üzeneteket küldözgetett neki, párját pedig sértegette és lekicsinylő kifejezésekkel illette. 2023. január végén a szórakozóhelyen ismét zenés-táncos rendezvényt szerveztek.

A sértett a kora esti órákban érkezett oda barátja társaságában, de néhány órával később, a tilalom ellenére, a két vádlott is megjelent.

Ezt követően a fiatalok szeszes italt vásároltak a lánynak. Az elfogyasztott ital hatására a lány viselkedése megváltozott: közeledni kezdett a szexuális célzásokat tevő vádlottakhoz, majd mozgása annyira bizonytalanná és nehézkessé vált, hogy végül a tánctéren el is esett.

Megerőszakolták és azzal fenyegették, hogy megölik

A vádirat szerint a rosszullétre panaszkodó, alig álló sértettet a vádlottak abból a célból vezették ki az épületből, hogy

szexuális kapcsolatot létesítsenek vele.

Téli ruházat nélkül előbb egy közeli parkba, onnan pedig egy sötét, forgalomtól elzárt területre vitték, ahol mindkét fiú szexuálisan bántalmazta az ellenállásra képtelen lányt.

Annak érdekében, hogy a lány magához térjen és teljesítse a kért cselekményeket, a vádlottak

megpofozták és meg is ütötték, tépték a haját, és megöléssel fenyegették.

A bűncselekmény befejeztével ismét halálos fenyegetést intéztek hozzá, ha bárkinek is beszél a történtekről. Ezt követően egy fás, bokros rész felé lökdösve akadályozták meg abban, hogy visszatérjen a szórakozóhelyre, aminek következtében a sértett hanyatt esett.

Időben érkezett a segítség

A vádlottak viselkedésére és a sértett tiltakozó kiabálására egy arra járó társaság figyelt fel, akik azonnal a lány segítségére siettek.

Nem hagyták magára és értesítették a segélyhívó szolgálatot.

Az ügyészség a vádiratában az elkövetőkkel szemben fiatalkorúak börtönében végrehajtandó szabadságvesztés kiszabását, közügyektől eltiltást és olyan foglalkozástól való végleges hatályú eltiltást indítványozott, amely során kiskorú személy nevelését, felügyeletét, gondozását, vagy egyéb befolyási viszonyba kerülését végezhetnék. Külön indítványt tett az ügyészség arra is, hogy az elkövetők feltételes szabadságra nem bocsáthatók.