Megverte és meztelenül kirakta autójából volt barátnőjét egy agresszív férfi

Egy férfi az akarata ellenére, erőszakkal az autójába rángatta, majd súlyosan bántalmazta volt barátnőjét november 11-én, este. Ezt követően a férfi elindult autójával, majd meztelenül kirakta a nőt a kocsiból két hajdú-bihari település között – írja a Haon.hu.

A rendőrség elfogta az erőszakos férfit, aki az autójába tuszkolta volt barátnőjét, megverte, levetkőztette és az út szélén hagyta a nőt

Fotó: (Illusztráció) Balogh Zoltán / MTI Fotószerkesztõség

Erőszakkal elrabolta, megverte és megalázta

A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság aljas indokból elkövetett személyi szabadság megsértése bűntett miatt folytat eljárást egy 21 éves férfival szemben.

A rendőrség közleménye szerint

november 11-én este a férfi megjelent volt barátnőjénél, akit a hajánál fogva rángatott ki a házból és a kocsijába ültette. Ezt követően elindult a járművel, az út alatt pedig többször megütötte az áldozatot. Amikor a két település közé értek, akkor a férfi elvette a nő ruháit, magára hagyta és elhajtott. Nemsokára azonban ismét megjelent, beültette a nőt az autóba, majd visszavitte a falu szélére és kitette.

A nyomozók még aznap elfogták, előállították és bűnügyi őrizetbe vették az illetőt. A Debreceni Járásbíróság 2025. november 13-án elrendelte a letartóztatását.

