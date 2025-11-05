Hajszálon múlt az élete: motorosok találtak rá a megerőszakolt és megvert nőre

Egy borsodi férfi még 2024 májusában támadt rá egy csendes útszakaszon sétáló nőre. Az áldozatot megverte, kirabolta, majd megerőszakolta. A sérült nőt motorosok találták meg, életét végül csak a gyors orvosi beavatkozásnak köszönheti. Az emberölés kísérletével gyanúsított férfi jelenleg letartóztatásban várja a bírósági eljárás megkezdését – írta a Boon.hu.

Bokorban várt áldozatára, hogy aztán megerőszakolja és megverje (illusztráció)

Fotó: Mesterséges intelligencia által generált kép

Visszafordult, hogy brutálisan megverje és megerőszakolja

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség vádat emelt egy büntetett előéletű férfi ellen, aki az ügyészség álláspontja szerint előre elhatározva, lesből támadt rá áldozatára.

A férfi biciklivel haladva vette észre a szembejövő nőt. Megfordult, megelőzte, majd egy bokros területen elrejtőzve várta ki a támadásra alkalmas pillanatot. Mivel a nő ellenállt, a támadó különös kegyetlenséggel ütlegelte, bántalmazta, végül megerőszakolta.

Miután elvette a nő táskáját és pénzét, az áldozat életveszélyes állapotban maradt a helyszínen. Végül motorosok találtak rá, ők értesítették a mentőket. Mivel a nő élete csak a gyors segítségnek köszönhető, az egyik vádpont emberölés kísérlete lett.

A nő súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett, a vádirat külön is kiemeli, hogy túlélése kizárólag a gyors orvosi beavatkozásnak tudható be. A támadó korábban már ült börtönben, és jelenleg is letartóztatásban várja az eljárás megkezdését. Az ügyészség indítványában fegyházbüntetés kiszabását és közügyektől való eltiltását javasolta. A bírósági eljárás várhatóan a következő hónapokban kezdődik meg.

Nemrég egy családanya áldozta fel mindenét, hogy megmentse kisfiát, miután két férfi betört otthonukba. Az esetről bővebben az Origo.hu oldalán olvashatnak.