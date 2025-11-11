Szexbotrány miatt tarthat zárva a soproni borászat

A gyanú szerint áprilisban kikezdett egy 16 éves kamaszlánnyal egy soproni borász-vendéglátós. A férfit letartóztatták, ám még a nyár folyamán hazamehetett és házi őrizetbe került, amit az ügyészség most újabb három hónappal meghosszabbított – írta meg a Kisalföld.hu. A rendőrség tizennyolcadik életévét be nem töltött, a gyanúsítptt befolyása vagy hatalma alatt álló személy sérelmére, erőszakkal elkövetett szexuális erőszak és más egyéb bűncselekmények miatt folyik a nyomozás.

A szexuális erőszak áldozata 2023-ban diákmunkásként dolgozott egy Sopron közeli étteremben, ami a borász tulajdonában állt

Fotó: Rodrigo Abreu / Unsplash (illusztráció)

A borász a gyanú szerint zaklatta, szerelmével üldözte a kiskorú lányt. A bíróság távoltartást rendelt el a borásszal szemben, azonban a férfi ezt megszegte. A soproni vállalkozó júliusban szabadult ki a börtönből, azóta bűnügyi felügyelet alatt áll.

Szexuális erőszak és más bűncselekmények miatt folyik a nyomozás

Győr-Moson-Sopron vármegyei ügyészség tájékoztatása alapján a Soproni Rendőrkapitányságon jelenleg is büntetőeljárás folyik a férfi ellen. A háziőrizet meghosszabbítását azonban a Győri Járásbíróság rendelte el 2026. január 23. napjáig.

Az ügyben számos kérdést kell még tisztáznia a hatóságnak, többek között azt, hogy melyik fél kezdeményezte a viszonyt. A tisztánlátást nehezíti a sértett vallomása, amely a hírek szerint többször is változott. Ami viszont biztos, hogy a fiatalkorú lány szülei nem nézték jó szemmel a kapcsolatot.

A történtek miatt átmenetileg zárva tart a férfi tulajdonában levő Sopron közeli étterem és borászat.

