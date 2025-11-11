Szexbotrány miatt tarthat zárva a soproni borászat

Hírlevél

A gyanú szerint egy soproni borász-vendéglátós egy 16 éves tinilánnyal kezdett ki áprilisban. A szexuális erőszak gyanúsítottját letartóztatták, a rácsok mögül nyáron szabadult ki a férfi. Az ügyészség most újabb három hónappal hosszabbította meg a bűnügyi felügyeletet.
A gyanú szerint áprilisban kikezdett egy 16 éves kamaszlánnyal egy soproni borász-vendéglátós. A férfit letartóztatták, ám még a nyár folyamán hazamehetett és házi őrizetbe került, amit az ügyészség most újabb három hónappal meghosszabbított – írta meg a Kisalföld.hu. A rendőrség tizennyolcadik életévét be nem töltött, a gyanúsítptt befolyása vagy hatalma alatt álló személy sérelmére, erőszakkal elkövetett szexuális erőszak és más egyéb bűncselekmények miatt folyik a nyomozás.

A szexuális erőszak áldozata 2023-ban diákmunkásként dolgozott egy Sopron közeli étteremben, ami a borász tulajdonában állt
Fotó: Rodrigo Abreu / Unsplash (illusztráció)

A borász a gyanú szerint zaklatta, szerelmével üldözte a kiskorú lányt. A bíróság távoltartást rendelt el a borásszal szemben, azonban a férfi ezt megszegte. A soproni vállalkozó júliusban szabadult ki a börtönből, azóta bűnügyi felügyelet alatt áll.

Szexuális erőszak és más bűncselekmények miatt folyik a nyomozás

Győr-Moson-Sopron vármegyei ügyészség tájékoztatása alapján a Soproni Rendőrkapitányságon jelenleg is büntetőeljárás folyik a férfi ellen. A háziőrizet meghosszabbítását azonban a Győri Járásbíróság rendelte el 2026. január 23. napjáig. 

Az ügyben számos kérdést kell még tisztáznia a hatóságnak, többek között azt, hogy melyik fél kezdeményezte a viszonyt. A tisztánlátást nehezíti a sértett vallomása, amely a hírek szerint többször is változott. Ami viszont biztos, hogy a fiatalkorú lány szülei nem nézték jó szemmel a kapcsolatot.

A történtek miatt átmenetileg zárva tart a férfi tulajdonában levő Sopron közeli étterem és borászat.

Októberben kezdődött egy másik olyan ügy tárgyalása, ahol a sértett szintén egy kiskorú lány volt. A feltételezett elkövető a nyílt utcán parancsolt rá áldozatára, hogy tolja le a nadrágját. A lány szerencséjére több járókelő is közbelépett, és hamar sikerült elfogni az erőszakos férfit

 

