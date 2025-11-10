Nagyon nagy bajban van, ha ezt az arcot látja!

A gyanú szerint november 10-én, hajnali 3 órakor a képen látható, 23 éves, erőszakos, újhartyáni férfi egy üllői ház udvaráról ellopott egy rendszám nélküli autót, amiben egy fegyvernek látszó tárgyat talált. Miután másfél órával később Pilisen balesetet szenvedett, kiszállt a roncsból, és a fegyvernek látszó tárggyal arra kényszerített egy autóst, hogy megálljon. Erről posztolt a Pest vármegyei rendőrség a közösségi oldalán.

Az erőszakos Tóth Ádámot keresik a rendőrök

Fotó: police.hu

Áldozatát, a 63 éves férfit hátrahagyva, a kocsijával Monorierdőbe hajtott. Itt több helyen is próbált pénzt szerezni, majd 5 óra körül elment az egyik ismerőséhez, aki még ágyban volt. Őt is arra kényszerítette, hogy adja neki a slusszkulcsát.

Tóth Ádám Monorierdőről az MFS-636 forgalmi rendszámú, sötétzöld Audi A5-ös autóval hajtott tovább, azóta tartózkodási helye ismeretlen"

- olvasható a Pest vármegyei nyomozók posztjában, amihez hozzátették, hogy körözik a férfit, aki ellen lopás és több rendbeli fegyveres rablás miatt indult eljárás. A tanúk elmondása szerint alkohol vagy más szer befolyása alatt állt.

A rendőrök azt javasolják, hogy az agresszív férfit senki se próbálja önállóan feltartóztatni,

és kérik, hogy, hogy aki tud valamit arról, hol lehet most, mielőbb tegyen bejelentést a 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, vagy a 112 központi segélyhívó számon.

