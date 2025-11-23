Műszaki cikkekre fájt a foguk, a fal sem állíthatta meg őket

A három román állampolgárságú férfi 2021. október elsején éjszaka személyautóval egy zalaegerszegi bevásárlóparkba hajtott azzal a szándékkal, hogy lopjanak az egyik elektronikai cikkeket árusító üzletből. Előbb kukákkal eltorlaszolták az áruház mögötti szervizutat, majd különböző szerszámokkal lyukat ütöttek az áruház hátsó falán. A falbontást követően az elektronikai üzlet raktárhelyiségében felfeszítették a nagyobb értékű műszaki cikkek tárolására használt, külön ráccsal védett belső helyiséget, és táskákba pakolták a termékeket. Harmadik társuk őrködött, majd miután a két férfi kimászott a lyukon, a táskákat együtt cipelve távoztak a helyszínről – adta hírül a Zaol.hu.

Falbontásra vállalkozott a három román állampolgár, de nem egy építkezésen

Fotó: illusztráció/Shutterstock

A falbontás után több száz műszaki cikket vittek el

A három férfi mintegy 240 darab műszaki cikket zsákmányolt, köztük okostelefonokat, fülhallgatókat, notebookokat és okosórákat, jellemzően 20 és 500 ezer forint közötti értékben. A lopással 36 millió 885 ezer forint, a rongálással megközelítően 7 millió forint kárt okoztak. A biztosító ebből 26 millió 664 ezer forintot térített meg a sértettnek.

A román falbontók ügyét a Zalaegerszegi Járásbíróság a jövő héten két alkalommal, hétfőn és csütörtökön is tárgyalja.

Másik három román bűnözőt kifosztással és rablással gyanúsítanak. Az elkövetők az M5-ös autópálya pihenőiben csaptak le az autósokra több alkalommal is. Részletek itt