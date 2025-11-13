FBI és magyar nyomozók közösen csaptak le a darkweb magyar dílerére – videó

Hírlevél

Az internet sötét oldalán futtatta drogbizniszét egy magyar férfi, aki azt hitte, hogy a dark weben láthatatlan marad. De az FBI is beszállt a nyomozásba és a magyar rendőrökkel közösen el is kapták. Most fegyház és több tízmilliós vagyonelkobzás vár rá.
Egy 36 éves magyar férfi éveken át építette drogbirodalmát az internet legsötétebb bugyraiban egészen addig, amíg az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) és a magyar kibernyomozók össze nem fogtak, hogy elkapják. A férfi több mint ezer kábítószer-üzletet bonyolított le, miközben ömlött hozzá a bitcoinban és abból fedezte luxuséletét. A Fővárosi Főügyészség most vádat emelt ellene és fegyházbüntetést, valamint 76 millió forintos vagyonelkobzást indítványozott, köztük egy részben az illegális profitból vásárolt ingatlant is - írta az Ugyeszseg.hu.

Az FBI is bekapcsolódott a nyomozásba
Fotó: Pixabay.com

A történet még 2021-ben kezdődött, amikor az FBI jelzést adott a budapesti amerikai nagykövetségen keresztül a magyar hatóságoknak, hogy egy magyar állampolgár gyanúsan aktív a darkweb titkos piacterein. A férfi közvetítőként működött és nagy tételben vásárolt drogot a beszállítóktól, majd azonnal továbbadta a vevőknek. Biztosra akart menni, így sosem tartott árukészletet és sosem találkozott személyesen senkivel sem. A kábítószer közvetlenül a megrendelőhöz került, a pénz pedig kriptovalutában, többnyire bitcoinban landolt a számláján. A férfi ügyfelei között pedig több kontinensről is voltak az Egyesült Államoktól kezdve Kanadán, Ausztrálián és Szaúd-Arábián át egészen Németországig és Spanyolországig.

A három év alatt közel 100 millió forintnyi forgalmat bonyolított le kriptóban, és az így szerzett pénzből még ingatlant is vásárolt.

Az FBI adta a fülest a magyar hatóságoknak, akik azonnal cselekedtek

A nyomozás fordulópontját az FBI fejlett kiberfelderítési technológiái hozták meg, ugyanis ezek segítségével sikerült feltérképezni a férfi teljes online hálózatát és tranzakcióit. Amikor a magyar nyomozók már minden adatot begyűjtöttek az amerikaiaktól, 2024 júniusában lecsaptak.
A férfit Vértesszőlősön fogták el a Készenléti Rendőrség kommandósai és az NNI kibernyomozói egy jól megszervezett közös akcióban.

A házkutatás során telefonokat, számítógépeket, adattárolókat foglaltak le, amelyekből kiderült, hogy a vádlott a szintetikus drogoktól a kokainig és a heroinig mindennel kereskedett.

Az ügyészség szerint a férfi semmilyen legális jövedelemmel nem rendelkezett, megélhetését teljes egészében a darkwebes kereskedelemből fedezte.
Most fegyházbüntetés és súlyos vagyonelkobzás vár rá, a nyomozók pedig már dolgoznak azon, hogy minden illegálisan szerzett fillért visszaszerezzenek.

A darkweben garázdálkodó szintén magyar, békésszentandrási férfit is elkapták a hatóságok, aki tiltott videókat töltött le, majd azokat továbbította érdeklődési körének. A bíróság 2 évi próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte. 

 

