FBI és magyar nyomozók közösen csaptak le a darkweb magyar dílerére – videó

Egy 36 éves magyar férfi éveken át építette drogbirodalmát az internet legsötétebb bugyraiban egészen addig, amíg az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) és a magyar kibernyomozók össze nem fogtak, hogy elkapják. A férfi több mint ezer kábítószer-üzletet bonyolított le, miközben ömlött hozzá a bitcoinban és abból fedezte luxuséletét. A Fővárosi Főügyészség most vádat emelt ellene és fegyházbüntetést, valamint 76 millió forintos vagyonelkobzást indítványozott, köztük egy részben az illegális profitból vásárolt ingatlant is - írta az Ugyeszseg.hu.

Az FBI is bekapcsolódott a nyomozásba

Fotó: Pixabay.com

A történet még 2021-ben kezdődött, amikor az FBI jelzést adott a budapesti amerikai nagykövetségen keresztül a magyar hatóságoknak, hogy egy magyar állampolgár gyanúsan aktív a darkweb titkos piacterein. A férfi közvetítőként működött és nagy tételben vásárolt drogot a beszállítóktól, majd azonnal továbbadta a vevőknek. Biztosra akart menni, így sosem tartott árukészletet és sosem találkozott személyesen senkivel sem. A kábítószer közvetlenül a megrendelőhöz került, a pénz pedig kriptovalutában, többnyire bitcoinban landolt a számláján. A férfi ügyfelei között pedig több kontinensről is voltak az Egyesült Államoktól kezdve Kanadán, Ausztrálián és Szaúd-Arábián át egészen Németországig és Spanyolországig.

A három év alatt közel 100 millió forintnyi forgalmat bonyolított le kriptóban, és az így szerzett pénzből még ingatlant is vásárolt.

Az FBI adta a fülest a magyar hatóságoknak, akik azonnal cselekedtek

A nyomozás fordulópontját az FBI fejlett kiberfelderítési technológiái hozták meg, ugyanis ezek segítségével sikerült feltérképezni a férfi teljes online hálózatát és tranzakcióit. Amikor a magyar nyomozók már minden adatot begyűjtöttek az amerikaiaktól, 2024 júniusában lecsaptak.

A férfit Vértesszőlősön fogták el a Készenléti Rendőrség kommandósai és az NNI kibernyomozói egy jól megszervezett közös akcióban.

A házkutatás során telefonokat, számítógépeket, adattárolókat foglaltak le, amelyekből kiderült, hogy a vádlott a szintetikus drogoktól a kokainig és a heroinig mindennel kereskedett.

Az ügyészség szerint a férfi semmilyen legális jövedelemmel nem rendelkezett, megélhetését teljes egészében a darkwebes kereskedelemből fedezte.

Most fegyházbüntetés és súlyos vagyonelkobzás vár rá, a nyomozók pedig már dolgoznak azon, hogy minden illegálisan szerzett fillért visszaszerezzenek.