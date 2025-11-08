Hírlevél

Rendkívüli!

Von der Leyen retteghet: brutális hatalmi háború robbant ki Brüsszelben!

Nem akármiről posztolt a Baranya vármegyei hírportál szombaton. Eltűnt egy fegyver, amit nagyon szeretnének megtalálni a pécsi rendőrök.
A Pécsi Rendőrkapitányság körözést adott ki egy gáz- (riasztó)fegyver szeptember 25-ei eltűnése miatt – vette észre a Bama.hu a rendőrség oldalán

fegyver (illusztráció)
fegyver (illusztráció)
Fotó: Somchai Kongkamsri/Pexels.com

Az eltűnt fegyver jellemzői, ami alapján keresik:

  • Fajta: gáz-, riasztófegyver
  • További megnevezés: Walther P22
  • Fegyver jellege: maroklőfegyver
  • Gyártmány: Umarex
  • Tus-/tokszám (sorozatszám): LG20112591
  • Kaliber: 9 mm

A rendőrök azt kérik, ha tud valamit arról, hol van, ki lopta el vagy bármi olyasmiről, amihez ezt a fegyvert akarják használni, haladéktalanul értesítse a rendőrséget. Az információkat bejelentheti telefonon vagy személyesen a Pécsi Rendőrkapitányságon, de hívhatja a 112-őt is.

Eltűnt egy szekszárdi főorvosnő a műtéte után

Amíg a pécsiek a fegyvert keresik, a szegediek egy szekszárdi főorvosnőt, aki a szegedi kórházból tűnt el a gerincműtéte után. A rendőrök azt rendőrök kérik, ha tudja, hol van a 62 éves dr. Kett Antónia, vagy meglátja valahol, hívja a 112-es segélyhívót, vagy értesítse a rendőrséget a 36 (62) 562-400-as telefonszámon.

 

