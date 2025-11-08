A Pécsi Rendőrkapitányság körözést adott ki egy gáz- (riasztó)fegyver szeptember 25-ei eltűnése miatt – vette észre a Bama.hu a rendőrség oldalán.
Az eltűnt fegyver jellemzői, ami alapján keresik:
- Fajta: gáz-, riasztófegyver
- További megnevezés: Walther P22
- Fegyver jellege: maroklőfegyver
- Gyártmány: Umarex
- Tus-/tokszám (sorozatszám): LG20112591
- Kaliber: 9 mm
A rendőrök azt kérik, ha tud valamit arról, hol van, ki lopta el vagy bármi olyasmiről, amihez ezt a fegyvert akarják használni, haladéktalanul értesítse a rendőrséget. Az információkat bejelentheti telefonon vagy személyesen a Pécsi Rendőrkapitányságon, de hívhatja a 112-őt is.
Eltűnt egy szekszárdi főorvosnő a műtéte után
Amíg a pécsiek a fegyvert keresik, a szegediek egy szekszárdi főorvosnőt, aki a szegedi kórházból tűnt el a gerincműtéte után. A rendőrök azt rendőrök kérik, ha tudja, hol van a 62 éves dr. Kett Antónia, vagy meglátja valahol, hívja a 112-es segélyhívót, vagy értesítse a rendőrséget a 36 (62) 562-400-as telefonszámon.