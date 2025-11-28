Tinédzserek lövöldöztek fegyverrel az utcán

A jelenlegi nyomozati adatok szerint két 18 és egy 17 éves fiú 2025. november 25-én délután Budapest XX. kerületében, a Vízisport utcában, egy lakás erkélyéről légpuskával adtak le lövéseket az utcán sétáló fiatalokra. A fegyver lövedékei két járókelőt is eltaláltak: egyikük súlyos, a másik pedig könnyű sérüléseket szenvedett – írta a Police.hu.

Fegyverrel lőttel tindészerek az utcán sétálókra

Fotó: Police.hu

Jó poénnak gondolták fegyverrel lőni másokra

A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) Életvédelmi Osztálya pár órán belül elfogta azt a három budapesti tinédzsert, akik légpuskával lövöldöztek a XX. kerületben. A gyanúsítottakat az egyik erkélyről árulta el a térfigyelő kamera.

A lövöldözők beismerő vallomásukban elmondták, hogy a lövöldözést "jó poénnak" tartották, de nem gondolták, hogy sérülést okoznak. A nyomozók eddig hat további sértettet azonosítottak a két sérülten kívül. A légfegyver tulajdonosát súlyos testi sértés bűntettével, két társát csoportos garázdasággal gyanúsítják.

Hasonlóan ostoba döntést hozott egy kecskeméti férfi, aki egy bevásárlóközpont mosdójában töltőgázt akart szívni, azonban a gáz felrobbant.