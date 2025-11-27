Testvére fejbe lőtte, negyven éve az agyába fúródott lövedékkel él egy magyar férfi

Néhány hete egy 50 év körüli férfi jelent meg dr. Mangó Gabriella gyöngyösi háziorvos rendelőjében vese- és ízületi panaszokra hivatkozva. Az első látásra teljesen átlagos egészségügyi probléma után olyan titokra derült fény, amilyennel nem mindennap találkozik egy szakember. A röntgenfelvétel azt mutatta, hogy a pácienst fejbe lőtték - írta meg a Blikk.

Röntgenfelvétel igazolja, hogy testvére fejbe lőtte, 40 éve a lövedékkel a fejében él egy magyar férfi

Egy apró, fényes, oda nem illő foltot látott a doktornő a beteg homlokánál. Amikor a férfi is rápillantott a képre, bevallotta: gyerekként a testvére fejbe lőtte egy légpuskával.

A két fiú Tell Vilmos legendás almás mutatványát próbálta eljátszani. Volt fegyver, meg alma is, célozni viszont nem sikerült.

Vérzett és fájt a kisfiúnak, de úgy érezte, nem kell ezt az édesanyjával megosztania. Azt hazudták neki, hogy elesett a lépcsőn. A seb beforrt, az élet ment tovább, a lövedék pedig bent maradt, és senki nem gondolt rá többé.

Szerencse volt, hogy röntgen helyett nem MR-vizsgálatot csináltak a betegen, hiszen az erős mágneses tér elmozdíthatta volna a lövedéket, ami akár életveszélyes állapothoz is vezethetett volna”

– közölte a doktornő, aki neurológus kollégáihoz fordult. A szakemberek pedig azt mondták neki, ha 40 évig nem okozott problémát, nem biztos, hogy érdemes eltávolítani. A férfinek ugyanis - megdöbbentő módon - még életében nem fájt a feje, kiválóan lát és nincs neurológiai panasza.

Semmi nem utalt arra, hogy egy, agyában lévő lövedékkel él együtt.

A férfi végül bevallotta az anyukájának, mi történt azon 40 évvel ezelőtti, játékos napon.

