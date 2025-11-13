Feladta magát a nőket fogdosó nyugdíjas

Több kérdést is feltettünk a budapesti rendőröknek azzal kapcsolatban, ami november 6-án reggel egy fiatal nővel történt a Ferihegyi vasútállomásnál közlekedő egyik buszon. Ahogy megírtuk, egy idős férfi rátette a kezét a combjára, majd „Jajj, elbambultam” felkiáltással próbálta magát mentegetni, de nem vette el a kezét, sőt! Folytatta a nő zaklatását, fogdosását. Erről számolt be az áldozat a 18. kerület közösségi oldalán. Most kiderült, a zaklató önként feladta magát.
Tudom személyiségi jogokat sérthet, hogy kirakom, de azért teszem ki, mert nagyon sok fiatal lány utazik a buszokon és nagyon sok ilyen ember él köztünk, akikre érdemes felhívni a figyelmet, hátha kevésbé bátorodik fel legközelebb. Sajnos abban a világban élünk ahol a nő már nem vehet fel ruhát a munkába vagy térdcsizmát, hogy csinosnak érezze magát, mert valaki egyből megszólítva érzi magát, hogy hozzáérhet a nőhöz. Ha marad a poszt, akkor legalább ennyivel előrébb vagyunk"
- írta posztjában, majd folytatta a történetet.
Előbb csak rákiáltott, majd rá is csapott a támadó kezére.
A zsúfolt buszon senki sem segített neki. Nem ment oda hozzájuk, nem szólt rá a férfira, nem állította meg. A nő azt írta, még ő érezte kellemetlennek a helyzetet, mert reggel, mások előtt kellett kiabálnia. A zaklató a következő megállónál leszállt és elszaladt, de előtte még az áldozata lefotózta, mert úgy érezte, más lehetősége nem maradt.
Sajnos a kamerafelvételen csak az fog látszani, hogy én megütöttem, mivel a kabátom alá nyúlt és tömött volt a busz, de megpróbálkozom vele"
– tette hozzá a nő.
Több nőt is megfogdosott a nyugdíjas
A posztoló feljelentést tett a rendőrségen, ami után más is jelezte, hogy ez történt vele és már ki is hallgatták a nyomozók.
A hozzászólás alá posztolt egy rendőr, aki arra buzdította a nőket, hogy ha velük is történt ilyen, jelentkezzenek:
"Kovács Nóra r. zls vagyok a BRFK XVIII. ker. Rendőrkapitányságról, kérem önöket, hogy amennyiben a sértett által fentiekben jelzett cselekményhez hasonló történt sérelmükre, azt jelezzék részemre a 06706804464es szolgálati telefonszámra."
Feladta magát a nők zaklatója
Kerestük a rendőröket, az alábbi választ kaptuk tőlük:
"Megkeresésére válaszolva tájékoztatjuk, hogy 2025. november 6-án érkezett feljelentés, miszerint egy férfi aznap 7 óra 15 perc körül egy nőnek a combját fogdosta egy XVIII. kerületben közlekedő buszon, majd mikor a nő rászólt, a férfi leszállt a buszról. A BRFK XVIII. Kerületi Rendőrkapitányság szeméremsértés vétségének gyanúja miatt indított nyomozást. A rendőrök adatokat gyűjtöttek, az ügyben jelenleg két sértett szerepel.
A feltételezett elkövető 2025. november 6-án önmagától megjelent a BRFK XVIII. Kerületi Rendőrkapitányságon,
ahol gyanúsítottként kihallgatták szeméremsértés vétség megalapozott gyanúja miatt, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. A további sértettek felkutatása, valamint a szükséges nyomozati cselekmények, kihallgatások végrehajtása folyamatban vannak."
