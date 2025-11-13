Hírlevél

Rendkívüli

Gulyás Gergely fontos döntéseket jelent be – kövesse a Kormányinfót élőben!

Tucatnyi tinédzser robbantott ki tömegverekedést egy téren – videó

Feladta magát a nőket fogdosó nyugdíjas

Szeméremsértés miatt indult nyomozás egy idős férfi ellen, aki legalább két fiatal nőt zaklatott egy budapesti buszjáraton. A nyugíjas besétált a rendőrségre és feladta magát.
Több kérdést is feltettünk a budapesti rendőröknek azzal kapcsolatban, ami november 6-án reggel egy fiatal nővel történt a  Ferihegyi vasútállomásnál közlekedő egyik buszon. Ahogy megírtuk, egy idős férfi rátette a kezét a combjára, majd „Jajj, elbambultam” felkiáltással próbálta magát mentegetni, de nem vette el a kezét, sőt! Folytatta a nő zaklatását, fogdosását. Erről számolt be az áldozat a 18. kerület közösségi oldalán. Most kiderült, a zaklató önként feladta magát.

feladta magát a nyugdíjas
Lefotózták a zaklató férfit, aki egy nő combját fogdosta a Ferihegynél közlekedő buszon, feladta magát a nyugdíjas
Fotó: Facebook

Tudom személyiségi jogokat sérthet, hogy kirakom, de azért teszem ki, mert nagyon sok fiatal lány utazik a buszokon és nagyon sok ilyen ember él köztünk, akikre érdemes felhívni a figyelmet, hátha kevésbé bátorodik fel legközelebb. Sajnos abban a világban élünk ahol a nő már nem vehet fel ruhát a munkába vagy térdcsizmát, hogy csinosnak érezze magát, mert valaki egyből megszólítva érzi magát, hogy hozzáérhet a nőhöz. Ha marad a poszt, akkor legalább ennyivel előrébb vagyunk" 

- írta posztjában, majd folytatta a történetet.

Előbb csak rákiáltott, majd rá is csapott a támadó kezére. 

A zsúfolt buszon senki sem segített neki. Nem ment oda hozzájuk, nem szólt rá a férfira, nem állította meg. A nő azt írta, még ő érezte kellemetlennek a helyzetet, mert reggel, mások előtt kellett kiabálnia. A zaklató a következő megállónál leszállt és elszaladt, de előtte még az áldozata lefotózta, mert úgy érezte, más lehetősége nem maradt. 

Sajnos a kamerafelvételen csak az fog látszani, hogy én megütöttem, mivel a kabátom alá nyúlt és tömött volt a busz, de megpróbálkozom vele"

– tette hozzá a nő.

Több nőt is megfogdosott a nyugdíjas

A posztoló feljelentést tett a rendőrségen, ami után más is jelezte, hogy ez történt vele és már ki is hallgatták a nyomozók. 

A hozzászólás alá posztolt egy rendőr, aki arra buzdította a nőket, hogy ha velük is történt ilyen, jelentkezzenek:

 "Kovács Nóra r. zls vagyok a BRFK XVIII. ker. Rendőrkapitányságról, kérem önöket, hogy amennyiben a sértett által fentiekben jelzett cselekményhez hasonló történt sérelmükre, azt jelezzék részemre a 06706804464es szolgálati telefonszámra."

Feladta magát a nők zaklatója

Kerestük a rendőröket, az alábbi választ kaptuk tőlük:

"Megkeresésére válaszolva tájékoztatjuk, hogy 2025. november 6-án érkezett feljelentés, miszerint egy férfi aznap 7 óra 15 perc körül egy nőnek a combját fogdosta egy XVIII. kerületben közlekedő buszon, majd mikor a nő rászólt, a férfi leszállt a buszról. A BRFK XVIII. Kerületi Rendőrkapitányság szeméremsértés vétségének gyanúja miatt indított nyomozást. A rendőrök adatokat gyűjtöttek, az ügyben jelenleg két sértett szerepel. 

A feltételezett elkövető 2025. november 6-án önmagától megjelent a BRFK XVIII. Kerületi Rendőrkapitányságon, 

ahol gyanúsítottként kihallgatták szeméremsértés vétség megalapozott gyanúja miatt, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. A további sértettek felkutatása, valamint a szükséges nyomozati cselekmények, kihallgatások végrehajtása folyamatban vannak."

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár 

  • szóbeli bántalmazás, 
  • lelki bántalmazás, 
  • fizikai bántalmazás, 
  • szexuális erőszak,
  • csalás, 
  • online csalás áldozata, 

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

 

