Feladta magát a nőket fogdosó nyugdíjas

Több kérdést is feltettünk a budapesti rendőröknek azzal kapcsolatban, ami november 6-án reggel egy fiatal nővel történt a Ferihegyi vasútállomásnál közlekedő egyik buszon. Ahogy megírtuk, egy idős férfi rátette a kezét a combjára, majd „Jajj, elbambultam” felkiáltással próbálta magát mentegetni, de nem vette el a kezét, sőt! Folytatta a nő zaklatását, fogdosását. Erről számolt be az áldozat a 18. kerület közösségi oldalán. Most kiderült, a zaklató önként feladta magát.

Lefotózták a zaklató férfit, aki egy nő combját fogdosta a Ferihegynél közlekedő buszon, feladta magát a nyugdíjas

Fotó: Facebook

Tudom személyiségi jogokat sérthet, hogy kirakom, de azért teszem ki, mert nagyon sok fiatal lány utazik a buszokon és nagyon sok ilyen ember él köztünk, akikre érdemes felhívni a figyelmet, hátha kevésbé bátorodik fel legközelebb. Sajnos abban a világban élünk ahol a nő már nem vehet fel ruhát a munkába vagy térdcsizmát, hogy csinosnak érezze magát, mert valaki egyből megszólítva érzi magát, hogy hozzáérhet a nőhöz. Ha marad a poszt, akkor legalább ennyivel előrébb vagyunk"

- írta posztjában, majd folytatta a történetet.

Előbb csak rákiáltott, majd rá is csapott a támadó kezére.

A zsúfolt buszon senki sem segített neki. Nem ment oda hozzájuk, nem szólt rá a férfira, nem állította meg. A nő azt írta, még ő érezte kellemetlennek a helyzetet, mert reggel, mások előtt kellett kiabálnia. A zaklató a következő megállónál leszállt és elszaladt, de előtte még az áldozata lefotózta, mert úgy érezte, más lehetősége nem maradt.

Sajnos a kamerafelvételen csak az fog látszani, hogy én megütöttem, mivel a kabátom alá nyúlt és tömött volt a busz, de megpróbálkozom vele"

– tette hozzá a nő.

Több nőt is megfogdosott a nyugdíjas

A posztoló feljelentést tett a rendőrségen, ami után más is jelezte, hogy ez történt vele és már ki is hallgatták a nyomozók.

A hozzászólás alá posztolt egy rendőr, aki arra buzdította a nőket, hogy ha velük is történt ilyen, jelentkezzenek:

"Kovács Nóra r. zls vagyok a BRFK XVIII. ker. Rendőrkapitányságról, kérem önöket, hogy amennyiben a sértett által fentiekben jelzett cselekményhez hasonló történt sérelmükre, azt jelezzék részemre a 06706804464es szolgálati telefonszámra."