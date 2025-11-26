A megvert asszony megvédése lett a baj, a részeg férj ezért felgyújtotta fia kocsiját

Durva családi balhét alakult ki a Balaton partján, ahol egy részeg férfi annyira feszültté vált, hogy felgyújtotta saját fia autóját, csak mert gyermeke nem hagyta, hogy bántalmazza édesanyját, aki nem adott pénzt a feldühödött elkövetőnek, hogy tovább ihasson - írta a Sonline.hu.

Felgyújtotta a kocsit a dühöngő férfi

Fotó: Magyarország Ügyészsége

A Kaposvári Járási Ügyészség vádat emelt a férfi ellen, aki többek között aljas indokból elkövetett könnyű testi sértést okozott feleségének. Családi állapotuk ugyan elvált, de ugyanazon ingatlanon osztoztak külön lakrészekben és az egyik közös gyerek is az anyával élt együtt.

A férj rendszeresen pénzt kért az exfeleségétől, aki minden alkalommal ki is segítette őt, de egy idő után betelt a pohár. 2024 júniusában pedig az ittas férfi újabb 20 ezer forintot kért a közeli kocsmába telefonon, de ekkor már a nő egyszerűen csak bontotta a vonalat és nem vitte utána a pénzt.

Ez elég indok volt ahhoz, hogy a férfi hazamenjen és ököllel támadjon az asszonyra. Többször megütötte a homlokán és az orrán is. A jelenetnek végül a fiúk vetett véget, aki kitessékelte apját a lakásból és bocsánatkérésre szólította fel.

Ez azonban csak még nagyobb olaj volt a tűzre, ugyanis a feldühödött apa bosszúból felgyújtotta fia kocsiját, amivel mintegy 1,5 millió forintos kárt okozott percek alatt.

Az ügyészség a Fonyódi Járásbírósághoz benyújtott vádiratában felfüggesztett börtönbüntetést és pártfogó felügyelet elrendelését indítványozta a férfi számára.

