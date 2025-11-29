Kikészítették gyilkosai a felrobbantott veszprémi vállalkozót halála előtt

Molnár Péter Veszprémben élő volt felesége szerint a férfit figyelmeztették a halála előtt gyilkosai. A nő azt mondta a Blikk-nek, hogy akkor már elváltak, de egy fedél alatt éltek, és jól emlékszik arra a napra, amikor a vállalkozó meghalt. Sehová sem akart menni a férfi a halála napján, de átment az edzőterembe, ahová telefont nem vitt magával, mégis elérték az egyik ismerősén keresztül. Utána indult Balatonalmádi felé. Útközben volt, amikor felrobbantották a kocsiját, de mint azóta kiderült, nem így tervezték a gyilkosai. A pokolgépnek akkor kellett volna működésbe lépnie, amikor az egykori bokszoló beült a volán mögé. A nő szerint ez volt az utolsó, amit a volt férje ellen tettek, akire jóval korábban rászálltak a támadók.
1997. augusztus 13-án Molnár Péter vállalkozó a Balatonnál autózott a Nissan Patroljával, amikor a 7217-es út mellett, Balatonalmádi és Szentkirályszabadja között hatalmas detonáció rázta meg a vidéket. A férfi a helyszínen belehalt a sérüléseibe, utasa pedig életveszélyes állapotba került. Az ő életét csak a gyors orvosi beavatkozás mentette meg.
Az esetet évtizedeken át megoldatlan ügyként tartották nyilván a rendőrök.
A KR NNI és a Nemzeti Védelmi Szolgálat 2012-ben közös nyomozócsoportot hozott létre a 90-es évek legsúlyosabb, tisztázatlan gyilkossági és robbantásos ügyeinek felderítésére. Ők ezt az aktát is minden évben elővették, egészen addig, míg végül sikerült összerakniuk az események idővonalát, és rájönniük, kik a felelősök a merényletért. November 26-án, szerdán jelentették be, hogy megvannak az elkövetők.
Hatan egy ellen: ez kitervelte, az végrehajtotta, felrobbantották
A nyomozók szerint a robbantás hátterében alávilági üzleti érdek és bosszú állt. A gyanú szerint T. Tibor és Gy. László (alias Veszprémi Jimmy) 1997 nyarán amiatt döntöttek Molnár likvidálásáról, mert egyrészt meg akarták szerezni a férfi érdekeltségeit, másrészt tartottak attól, hogy egy folyamatban lévő ügyben terhelő vallomást tesz ellenük.
A kivitelezést B. Rolandra és B. Ferencre bízták, akik először fegyveres támadással próbálkoztak, ami meghiúsult, úgyhogy a robbantás mellett döntöttek.
A terv végrehajtásában S. Lajos és B. László is részt vett.
A rendőrség november 18-án összehangolt akcióban fogta el a gyilkosság feltételezett irányítóit és végrehajtóit.
A 64 éves T. Tibort Ajkán, a 49 éves B. Rolandot Balatonalmádiban, az 54 éves S. Lajost pedig Budapesten vették őrizetbe. A további érintettek már büntetés-végrehajtási intézetben vannak más bűncselekmények miatt. A bíróság közülük két embernek elrendelte a letartóztatását, egy másik pedig bűnügyi felügyelet alá került – írta meg a Police.hu.
A hat gyanúsítottat előre kitervelten, több emberen elkövetett emberölés kísérletével hallgatták ki. Még tart a nyomozás, a nyomozók újabb bizonyítékok beszerzésén dolgoznak, hogy vádemelésre alkalmasan adhassák át az ügyet az ügyészségnek. A bulvárlap úgy értesült: „az esetet államtitokként kezelik, bizonyos részletek 2082-ig titkosítva maradnak”.
A rendőrök hangsúlyozták: egyetlen kilencvenes évekbeli robbantásos merényletet, gyilkosságot sem felejtettek el.
A Radics család 2002-es eltűnésének ügyében is emberölés gyanújával nyomoznak és nyomravezetői díjat ajánlottak fel annak, aki segít a rendőröknek megtalálni az élettársak és a nő kislányának gyilkosait. 40 millió ütheti a markát, ha tud valamit és segít a rendőröknek. Ha érdekli, hogy lehet hozzájutni ehhez az összeghez, kattintson ide!
Rászálltak az ismerősei
A néhai vállalkozó volt felesége szerint érezték, hogy Pétert kipécézték volt barátai. Felgyújtották a nő autóját, ami után elnézést kértek azzal, hogy véletlen volt, de ők tudták, hogy ez hazugság. Ezután a vállalkozót maszkos emberek rabolták ki, amiről hiába beszélt a rendőröknek, nem hittek az bokszolónak. A nő elárulta, hogy a merénylet előtt Mexikóba akartak utazni, és a volt férje már nem akart üzletelni régi barátaival.
Szerinte a gyilkosság üzenet lehetett az alvilágtól, hogy onnan nem lehet élve kiszállni.
Hogy mit mondott a fia, az ügyet jól ismerő nyomozó és mire emlékeznek a bokszoló társai, megtudhatja, ha ide kattint.