Kikészítették gyilkosai a felrobbantott veszprémi vállalkozót halála előtt

Molnár Péter Veszprémben élő volt felesége szerint a férfit figyelmeztették a halála előtt gyilkosai. A nő azt mondta a Blikk-nek, hogy akkor már elváltak, de egy fedél alatt éltek, és jól emlékszik arra a napra, amikor a vállalkozó meghalt. Sehová sem akart menni a férfi a halála napján, de átment az edzőterembe, ahová telefont nem vitt magával, mégis elérték az egyik ismerősén keresztül. Utána indult Balatonalmádi felé. Útközben volt, amikor felrobbantották a kocsiját, de mint azóta kiderült, nem így tervezték a gyilkosai. A pokolgépnek akkor kellett volna működésbe lépnie, amikor az egykori bokszoló beült a volán mögé. A nő szerint ez volt az utolsó, amit a volt férje ellen tettek, akire jóval korábban rászálltak a támadók.

Sokan részt vettek a Molnár Péter ellen kitervelt merényletben: felrobbantották a kocsiját

Fotó: Police

1997. augusztus 13-án Molnár Péter vállalkozó a Balatonnál autózott a Nissan Patroljával, amikor a 7217-es út mellett, Balatonalmádi és Szentkirályszabadja között hatalmas detonáció rázta meg a vidéket. A férfi a helyszínen belehalt a sérüléseibe, utasa pedig életveszélyes állapotba került. Az ő életét csak a gyors orvosi beavatkozás mentette meg.

Az esetet évtizedeken át megoldatlan ügyként tartották nyilván a rendőrök.

A KR NNI és a Nemzeti Védelmi Szolgálat 2012-ben közös nyomozócsoportot hozott létre a 90-es évek legsúlyosabb, tisztázatlan gyilkossági és robbantásos ügyeinek felderítésére. Ők ezt az aktát is minden évben elővették, egészen addig, míg végül sikerült összerakniuk az események idővonalát, és rájönniük, kik a felelősök a merényletért. November 26-án, szerdán jelentették be, hogy megvannak az elkövetők.

Hatan egy ellen: ez kitervelte, az végrehajtotta, felrobbantották

A nyomozók szerint a robbantás hátterében alávilági üzleti érdek és bosszú állt. A gyanú szerint T. Tibor és Gy. László (alias Veszprémi Jimmy) 1997 nyarán amiatt döntöttek Molnár likvidálásáról, mert egyrészt meg akarták szerezni a férfi érdekeltségeit, másrészt tartottak attól, hogy egy folyamatban lévő ügyben terhelő vallomást tesz ellenük.

Veszprémi Jimmy rendelte el a fotón mellette álló barátja, Molnár Péter likvidálását

Fotó: Facebook/Blikk

A kivitelezést B. Rolandra és B. Ferencre bízták, akik először fegyveres támadással próbálkoztak, ami meghiúsult, úgyhogy a robbantás mellett döntöttek.

A terv végrehajtásában S. Lajos és B. László is részt vett.

A rendőrség november 18-án összehangolt akcióban fogta el a gyilkosság feltételezett irányítóit és végrehajtóit.

A 64 éves T. Tibort Ajkán, a 49 éves B. Rolandot Balatonalmádiban, az 54 éves S. Lajost pedig Budapesten vették őrizetbe. A további érintettek már büntetés-végrehajtási intézetben vannak más bűncselekmények miatt. A bíróság közülük két embernek elrendelte a letartóztatását, egy másik pedig bűnügyi felügyelet alá került – írta meg a Police.hu.