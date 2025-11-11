A kegyetlen bántalmazó férfire most börtön vár

A féltékenység ismét bebizonyította, milyen pusztító tud lenni. Egy Nagykáta környékén élő férfi nem tudta elfogadni, hogy élettársa esetleg más férfiakkal is beszélgethet. A gyanakvás és az alkohol pedig gyorsan erőszakba torkollott - írta az Ugyeszseg.hu.

A féltékenység többszöri kegyetlen bántalmazásba torkollott

Fotó: Pexels.com/Anghelo Estrada

A kapcsolatuk már hónapok óta válságban volt, de 2025 februárjában teljesen megmérgezte őket a bizalmatlanság. A férfi részegen egyre gyakrabban kezdett vitákat, végül ököllel ütötte meg a nőt. A sértett ekkor elmenekült, ám a férfi könnyek közt könyörgött, hogy változni fog, a nő pedig hitt neki és pár nap múlva hazatért.

A féltékenység erőszakká fajult

Nem kellett sok idő, hogy a rémálom újra elkezdődjön. Május elején a férfi féltékenységi rohamot kapott és számon kérte élettársát, hogy kivel csalta meg, amíg nem volt otthon. Hiába tagadta a nő, a férfi többször arcon ütötte, majd bezárta a ház ajtaját. Amikor a nő már abban a hitben volt, hogy ha beismeri nem elkövetett tettét, akkor a férfi abbahagyja a bántalmazást, akkor még inkább elvesztette a kontrollt és tovább ütötte,

majd a végén még egy égő cigarettát is elnyomott a mellkasán.

A nő hajnalban tudott megszökni, amikor engedélyt kért arra, hogy kimehessen cigarettázni. Kihasználva az alkalmat átmászott a kerítésen és a szomszédból kért segítséget. A rendőrök nem sokkal később elfogták a férfit, aki azóta is letartóztatásban van.

A Nagykátai Járási Ügyészség kapcsolati erőszak, személyi személyi szabadság megsértése és súlyos testi sértés kísérlete miatt emelt vádat. A férfira végrehajtandó börtönbüntetés és közügyektől való eltiltás vár.

Az elmúlt napokban egy szombathelyi bántalmazás pedig késeléssel végződött, az elkövetőt még mindig keresi a rendőrség.