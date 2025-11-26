A börtönből fenyegette meg a bírót, ki kellett üríteni az épületet

Előkészítő ülést tartott a Debreceni Járásbíróság annak a rabnak az ügyében, aki bosszút akart állni az őt elítélő bírón. A fenyegetés miatt ki kellett üríteni a bíróság épületét, mintegy 107 főt kellett kimenekíteni. A megdöbbentő esetről a Haon.hu számolt be.

A Miskolci Törvényszék épülete, ahonnan a börtönből érkező fenyegetés miatt 107 embert kellett kimenekíteni.

Fotó: MW-archív/Haon.hu

Fenyegetés miatt pánik a bíróság épületében

A vádlottat az ügyben érintett bíró előre kitervelten, aljas indokból vagy célból, különös kegyetlenséggel, több ember sérelmére elkövetett emberölés bűntettének kísérletében, két rendbeli jelentős kárt okozó rongálás bűntettének kísérletében, valamint nagyobb kárt okozó rongálás bűntettének kísérletében halmazati büntetésül 8 év börtönben végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre és 8 év közügyektől eltiltásra ítélte el még 2023. tavaszán.

Másodfokon a Miskolci Törvényszék döntését a Debreceni Ítélőtábla 2023. decemberberében 7 év szabaságvesztésre enyhítette, minden másban a törvényszék ítéletét helybehagyta.

A vádlott a fogvatartási helyéül szolgáló büntetés-végrehajtási intézetből, postai úton, kézzel írott beadványokat küldött az elsőfokú ítélet kihirdetését és a tárgyalás berekesztését követően a büntetőügyében elsőfokon eljárt Miskolci Törvényszék bírájának. A büntetés-végrehajtási intézetből 2024. július 18-án postára adott a vádlott egy borítékot az ügyében eljáró törvényszéki bírónak címezve. A boríték a Miskolci Törvényszékre 2024. július 19-én 9 óra körül érkezett meg. A vádlott ebben a borítékban elhelyezett egy általa írt levelet ismeretlen mennyiségű és tartalmú fehér por állagú anyaggal, mely anyag egy része a boríték felnyitása után a törvényszék ügykezelő irodáján dolgozó egyik igazságügyi alkalmazott kezére került

– írja a Hajdú-Bihar vármegyei hírportál.

A fenyegetés miatt a Debreceni Járásbíróság 2025. november 25-én előkészítő ülést tartott annak a vádlottnak az ügyében, akivel szemben a köznyugalmat súlyosan megzavaró közveszéllyel fenyegetés bűntette és más bűncselekmény miatt emelt vádat az ügyészség. A vádlott az ülésen megtagadta a vallomástételt, a Debreceni Regionális Nyomozó Ügyészséget elfogultsággal vádolta meg, és kérte az ügyből való kizárását. Az ügyészség beismerő nyilatkozat, valamint a tárgyaláshoz való jogról történő lemondás esetén a vádlottal szemben 3 év börtönbüntetésre tett indítványt a büntetés tartamára vonatkozóan.