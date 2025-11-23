Hírlevél

Rendkívüli

Erre mit lép Zelenszkij? Trump kőkemény üzenetet küldött az ukránoknak

Tudta?

Tönkreteszi az agyat és a szerveket is – mégis isszuk tovább

életveszélyes

Halálos fenyegetés és verés: szőrén-szálán eltűnt a fickó

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség életveszélyt okozó testi sértés bűntette miatt emelt vádat egy 28 éves, büntetett előéletű férfival szemben, aki kis híján halálra verte fiatal párját. A súlyos testi sértés mellett a fenyegetés miatt, büntetőügyben kényszerítés hatósági eljárásban bűntettet is elkövetett.
A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség vádirata alapján 2023. május 30-án hajnalban, egy karcagi családi házban a vádlott rendkívül súlyosan bántalmazott egy fiatal lányt. Az áldozat a számos könnyebb sérülés mellett közvetlen életveszélyes légmellel és nyolc napon túl gyógyuló bordatöréssel került kórházba, amiért az ügyészség most életveszélyt okozó testi sértés miatt emel vádat – a vádhatóság a fenyegetés tényét is vizsgálja az eljárás során – írta a Szoljon.hu.

Félholtra verte, majd fenyegetéssel próbálta elriasztani a feljelentéstől (Illusztráció)
Félholtra verte, majd fenyegetéssel próbálta elriasztani a feljelentéstől (Illusztráció)
Fotó: Shutterstock 

A bánatlamás után jött a fenyegetés

A bántalmazást követően a vádlott telefonon keresztül életveszélyesen megfenyegette a megvert lány édesanyját azzal, hogy meghalnak, ha feljelentést tesznek. Ez a fenyegetés azonban már késő volt: időközben már bejelentést tett a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányságon.

A fenyegetés újabb vádpontot eredményezett: az eljárás kényszerítés hatósági eljárásban bűntettével súlyosbodott. Az ügyészség kiemelte, hogy a Szolnoki Törvényszéken nemrégiben már tárgyaltak egy hasonló bűncselekményt.

Eltűnt a vádlott

A büntetőperben a Szolnoki Törvényszéken 2025. november 20-ára tűzték ki az előkészítő ülést, amelyen a vádirat ismertetése és a vádlott kihallgatása zajlott volna. Az erőszakos, büntetett előéletű férfi azonban – aki ebben az ügyben szabadlábon védekezett – nyomtalanul eltűnt a kitűzött időpontra. A bíróság azonnal reagált: elrendelte a fiatalember rendőri felkutatását és előállítását.

Mindeközben kísértetiesen hasonló eset történt az Egri Törvényszéken, ahol a vádlott ugyanúgy nem jelent meg a kitűzött tárgyaláson, mint a Szolnokon eltűnt elkövető.

 

