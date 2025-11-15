Hat évnyi csend után újra köztudatban a Fenyő-gyilkosság

Hírlevél

Rendkívüli

Szenzáció

Fenyő-gyilkosság

53 perce
Pont hat évvel ezelőtt tett vallomást Gyárfás Tamás, aki lázban tartotta a nyilvánosságot. Ugyanis 2019. november 12-18. között zajlott a Fővárosi Törvényszéken az a per, amely új lendületet adott a legendás Fenyő-gyilkosság ügyének.
2019 novemberében több nap alatt gyűltek össze a legfontosabb vallomások, tanúskodások és érvek a Fenyő-gyilkosság perében, ami új fejezetet nyitott az egyik legismertebb alvilági leszámolásban. Az ügyről részletesen beszámolt az Index.hu is.

A Fővárosi Törvényszéken zajló előkészítő tárgyaláson Gyárfás Tamás egyórás vallomást tett, amelyben határozottan tagadta a felbujtás vádját. Szerinte nincs bűnössége a szervezett emberölésben. Ugyanakkor hosszan érvelt azzal, hogy a vád a legerősebb bizonyítékának számító, Portik által titokban rögzített hangfelvételek torzítottak, manipuláltak és nem lehet alapul venni őket. Ezek a felvételek több, mint 500 perces anyagot tartalmaznak, ami az ügyészség szerint a vád sarokköve.

Visszaemlékezés a Fenyő-gyilkosság perére

Az ügyvéd, Zamecsnik Péter kiemelte, hogy a vádirat nem részletezi pontosan, mikor, és hol adta Gyárfás a megbízást a gyilkosságra, amely megnehezíti a hatékony védekezést. Az ügyészség ugyanakkor arra hivatkozott, hogy a magyar joggyakorlat szerint a felbujtás megállapítható akkor is, ha a felbujtó szabad kezet adott az elkövetőnek.

Az előkészítő ülésen az ügyészség alkut is felajánlott, mely szerint Gyárfás beismerése esetén 12 év fegyházat kértek, ám az érintett ezt visszautasította. Így kezdődött az a sokak által gigapernek tartott bírósági folyamat, amelyben ötven tanú és szakértők sora is felsorakozott. Azóta az ügy jóval túlmutat egy egyszerű gyilkossági peren.

Politikai és alvilági hírveréssel bíró történet, amely nemcsak a médiaszereplőket, de a hatalmi struktúrák alvilági összefonódásait is feltárja.

Nem véletlen, hogy Gyárfás neve máig az egyik legtöbbet emlegetett név a Fenyő-ügy kapcsán.

És most hat évvel az emlékezetes tárgyalási napok után a háttérben újabb árnyak mozdultak meg. Ugyanis Tanyi György, aki korábban vallomást tett Portiknak, nemrég szabadult a börtönből. Ez sokakban felvetette a kérdést, hogy vajon újra feléled e a kilencvenes évek sötét alvilága?

 

