Szabadlábon a maffia hírhedt alakja, visszatért Tanyi György a Fenyő-gyilkosság árnyékából

Tanyi György neve azoknak is ismerősen cseng, akik a ’90-es évek alvilági háborúit csak a híradóban látták. A férfi, akit a magyar maffia egyik rettegett végrehajtójaként emlegettek, és egybeforrt a Fenyő-gyilkosság ügyével, tizenegy év után ismét szabad ember – írta a Magyar Nemzet.

Kiengedték a börtönből a Fenyő-gyilkosság kulcsszereplőjét

Fotó: Bach Máté

A most 50-es éveiben járó Tanyi nem akármiért ült, hiszen a hatóságok szerint Portik Tamás megbízásából 1996-ban rálőtt egy hajtóra, Lakatos Csabára, a budapesti ügetőnél. Négy lövés dördült el, három célba is talált, csoda, hogy az áldozat túlélte. Az eset a Prisztás József meggyilkolásával kirobbant maffiaháború egyik legdurvább fejezete volt.

Tanyi sokáig Portik bizalmasa volt. Együtt buliztak, együtt üzleteltek, míg végül a lojalitás elfogyott. A kapcsolatuk megromlott, és Tanyi a börtön falai között terhelő vallomást tett egykori főnökére. Ő volt az, aki a nyomozóknak elmondta, hogy Portik rendőrségi információk alapján döntötte el, hogy Lakatos „vamzer”, vagyis besúgó lett, ezért kellett meghalnia.

A Fenyő-gyilkosság már történelem

Portik neve egybeforrt az Aranykéz utcai robbantással és a Fenyő János elleni merénylettel. Tanyi György pedig a magyar alvilág egyik legnagyobb legendájává vált. Ő lett a férfi, aki túlélte a maffiaháborút, de sosem tudott kitörni az árnyékából.

A mostani szabadulása sokakban aggodalmat keltett. Az alvilágban és a hatóságoknál is mindenki felkapta a fejét: visszatér-e a régi Tanyi, vagy tényleg maga mögött hagyja a múltat?