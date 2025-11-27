Ajjaj! Megszökött egy budapesti fogoly a házi őrizetből – körözi a rendőrség

Fogolyszökés miatt körözést adott ki a Budapesti Rendőr-főkapitányság VIII. Kerületi Rendőrkapitánysága Illés Jonatán Richárd ellen. A rendőrség tájékoztatása szerint a 26 éves férfi november 26-án este hagyta el engedély nélkül azt a VIII. kerületi lakást, amelyet a bűnügyi felügyelete helyszíneként jelöltek ki, innen ismeretlen helyre távozott. A szökés idején fehér pólót viselhetett, vállán pedig egy fekete táska volt – írt a Borsonline.hu.

A fogoly felkutatásában kéri a rendőrség a lakosság segítségét

Fotó: Horváth Balázs/Vaol

A hatóságok azonnal megkezdték az elfogására irányuló intézkedéseket, de a keresés eddig nem hozott eredményt, ezért elrendelték a férfi hivatalos körözését.

A körözött személy fotója IDE kattintva érhető el.

A rendőrség kéri, hogy aki tudja, hol tartózkodik Illés Jonatán Richárd, haladéktalanul jelezze a 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, amely éjjel-nappal hívható, vagy tegyen bejelentést a 112-es segélyhívón. A tippeket névtelenül is fogadják.

Az Egri Törvényszék elhalasztotta a november 20-ra kitűzött előkészítő ülést. A vádlott életveszélyes testi sértés miatt állt volna a bíróság elé, de ő inkább elszökött. Részletek az Origo.hu oldalán.