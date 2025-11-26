Fogvatartottal a hátsó ülésen karambolozott egy rendőrautó a taxissal hajnalban Budapesten

Szerda hajnalban arra ébredt a város, hogy egy rendőrautó összecsattant egy taxival. A rendőrök éppen szolgálati úton voltak egy fogvatartottal a hátsó ülésen, amikor megtörtént a baleset - írta az MTI.

Ritka baleset történt a fővárosban a hajnali órákban

Fotó: MTI/Mihádák Zoltán

A baleset után a mentők vették át a terepet

Három rendőrt és a fogvatartottat is kórházba szállították kivizsgálásra. Úgy tűnik, hogy szerencsére nagyobb baj nem történt, a rendőrség most igyekszik kibogozni mi vezethetett a váratlan ütközéshez.

A hatóságra közlekedési szempontból rájárt a balszerencse, tegnap a Terrorelhárítási Központ egyik gépjárműve szenvedett balesetet feladatteljesítés közben.