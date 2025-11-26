Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Von der Leyen csak most jött rá, mekkora a baj

Tudta?

Férfiak tömegei szedik – most kiderült, hogy akár egy évvel is megrövidítheti az életüket

baleset

Fogvatartottal a hátsó ülésen karambolozott egy rendőrautó a taxissal hajnalban Budapesten

42 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy taxi és egy rendőrautó ütközött a Szent István körúton a hajnali órákban. A baleset felrázta a még alvó várost és kék fényben úszott Budapest legforgalmasabb útja.
Link másolása
Vágólapra másolva!
balesettaxiBudapestrendőrautócsattanásmentőkórházfogvatartott

Szerda hajnalban arra ébredt a város, hogy egy rendőrautó összecsattant egy taxival. A rendőrök éppen szolgálati úton voltak egy fogvatartottal a hátsó ülésen, amikor megtörtént a baleset - írta az MTI.

Ritka baleset történt a fővárosban a hajnali órákban
Ritka baleset történt a fővárosban a hajnali órákban
Fotó: MTI/Mihádák Zoltán

A baleset után a mentők vették át a terepet

Három rendőrt és a fogvatartottat is kórházba szállították kivizsgálásra. Úgy tűnik, hogy szerencsére nagyobb baj nem történt, a rendőrség most igyekszik kibogozni mi vezethetett a váratlan ütközéshez.

A hatóságra közlekedési szempontból rájárt a balszerencse, tegnap a Terrorelhárítási Központ egyik gépjárműve szenvedett balesetet feladatteljesítés közben. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!