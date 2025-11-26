Fogvatartottal a hátsó ülésen karambolozott egy rendőrautó a taxissal hajnalban Budapesten

Egy taxi és egy rendőrautó ütközött a Szent István körúton a hajnali órákban. A baleset felrázta a még alvó várost és kék fényben úszott Budapest legforgalmasabb útja.
Szerda hajnalban arra ébredt a város, hogy egy rendőrautó összecsattant egy taxival. A rendőrök éppen szolgálati úton voltak egy fogvatartottal a hátsó ülésen, amikor megtörtént a baleset - írta az MTI.
A baleset után a mentők vették át a terepet
Három rendőrt és a fogvatartottat is kórházba szállították kivizsgálásra. Úgy tűnik, hogy szerencsére nagyobb baj nem történt, a rendőrség most igyekszik kibogozni mi vezethetett a váratlan ütközéshez.
A hatóságra közlekedési szempontból rájárt a balszerencse, tegnap a Terrorelhárítási Központ egyik gépjárműve szenvedett balesetet feladatteljesítés közben.
