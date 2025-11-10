Elfáradt fojtogatás közben, csak ezért nem ölte meg élettársát a hajdúsági férfi

Hétfőn délelőtt tartottak előkészítő ülést a fojtogatási ügyben a Debreceni Törvényszéken. A Haon.hu beszámolója szerint a vádiratból kiderült, hogy a pár 2002 óta élt élettársi kapcsolatban, ezalatt három gyermekük született. A férfi 2023-tól Németországban dolgozott, azonban súlyosan megbetegedett, ezért haza kellett költöznie. Szívbetegsége miatt hónapokig nem tudott munkát vállalni, és megváltozott a viselkedése is. Egyre ingerlékenyebb lett, ezért sokat marakodtak az élettársával. Egy kockázatos kórházi beavatkozás előtt azt kérte a nőtől, hogy „még halála előtt” házasodjanak össze. Azonban gyermekei anyja időközben összeszűrte a levet egy budapesti férfival, amiről a vádlott akkor még nem tudott. A kapcsolatról az egyik gyermeküktől szerzett tudomást, aki kihallgatta az édesanyját és a nagyanyját, amikor a nő új szerelméről beszélgettek, a kisfiú pedig elmondta a hallottakat az édesapjának. Ettől a férfi még agresszívabb lett, a napi szintű féltékenységi jelenetek miatt a nő végül a gyermekekkel együtt az édesanyjához költözött.

Kimerült, ezért hagyta abba a fojtogatást a szívbeteg férfi

Fotó: illusztráció/Pexels.com

Valós sérülések és hangfelvétel is bizonyítja a fojtogatást

A vádirat alapján 2025-ben, egy februári napon a férfi kérésére a nő egyedül elment a házukhoz, ám mielőtt belépett volna az ajtón, elindította mobiltelefonjának hangrögzítőjét, mert úgy gondolta, hogy a válópernél jelentősége lehet az elhangzottaknak.

A férfi leültette az asszonyt az ágyra, majd hirtelen hátulról a nő nyaka köré tekert egy sálat, a földre rántotta, és a szomszédos szobába vonszolta. Ott meglökte, amitől a nő az ágyra esett, és beverte az oldalát. A sértett folyamatosan könyörgött a férfinak, hogy ne bántsa, ám ő nem állt le:

Hát én most kinyírlak. Máma véged van. Meghalsz, még ha húsz évet ülök is miatta"

– fenyegette a vád szerint.

Az asszony szerencséjére újra hitt neki a férfi

Végül több mint hat percig fojtogatta a nőt, azonban szívbetegségéből adódó gyenge fizikai állapota miatt elfáradt, és megpihent. A sértettet ezután maga mellé ültette, és azt mondta neki, hogy nem akarja elveszíteni őt. Az asszony megígérte, hogy visszaköltözik hozzá és, hogy nem fogja értesíteni a rendőröket. Ez persze nem így történt, mivel negyed órával később megjelentek a háznál az egyenruhások, és felszólították, hogy nyissa ki az ajtót.