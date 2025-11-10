Elfáradt fojtogatás közben, csak ezért nem ölte meg élettársát a hajdúsági férfi

Hétfőn délelőtt tartottak előkészítő ülést a fojtogatási ügyben a Debreceni Törvényszéken. A Haon.hu beszámolója szerint a vádiratból kiderült, hogy a pár 2002 óta élt élettársi kapcsolatban, ezalatt három gyermekük született. A férfi 2023-tól Németországban dolgozott, azonban súlyosan megbetegedett, ezért haza kellett költöznie. Szívbetegsége miatt hónapokig nem tudott munkát vállalni, és megváltozott a viselkedése is. Egyre ingerlékenyebb lett, ezért sokat marakodtak az élettársával. Egy kockázatos kórházi beavatkozás előtt azt kérte a nőtől, hogy „még halála előtt” házasodjanak össze. Azonban gyermekei anyja időközben összeszűrte a levet egy budapesti férfival, amiről a vádlott akkor még nem tudott. A kapcsolatról az egyik gyermeküktől szerzett tudomást, aki kihallgatta az édesanyját és a nagyanyját, amikor a nő új szerelméről beszélgettek, a kisfiú pedig elmondta a hallottakat az édesapjának. Ettől a férfi még agresszívabb lett, a napi szintű féltékenységi jelenetek miatt a nő végül a gyermekekkel együtt az édesanyjához költözött.
Valós sérülések és hangfelvétel is bizonyítja a fojtogatást
A vádirat alapján 2025-ben, egy februári napon a férfi kérésére a nő egyedül elment a házukhoz, ám mielőtt belépett volna az ajtón, elindította mobiltelefonjának hangrögzítőjét, mert úgy gondolta, hogy a válópernél jelentősége lehet az elhangzottaknak.
A férfi leültette az asszonyt az ágyra, majd hirtelen hátulról a nő nyaka köré tekert egy sálat, a földre rántotta, és a szomszédos szobába vonszolta. Ott meglökte, amitől a nő az ágyra esett, és beverte az oldalát. A sértett folyamatosan könyörgött a férfinak, hogy ne bántsa, ám ő nem állt le:
Hát én most kinyírlak. Máma véged van. Meghalsz, még ha húsz évet ülök is miatta"
– fenyegette a vád szerint.
Az asszony szerencséjére újra hitt neki a férfi
Végül több mint hat percig fojtogatta a nőt, azonban szívbetegségéből adódó gyenge fizikai állapota miatt elfáradt, és megpihent. A sértettet ezután maga mellé ültette, és azt mondta neki, hogy nem akarja elveszíteni őt. Az asszony megígérte, hogy visszaköltözik hozzá és, hogy nem fogja értesíteni a rendőröket. Ez persze nem így történt, mivel negyed órával később megjelentek a háznál az egyenruhások, és felszólították, hogy nyissa ki az ajtót.
Tíz év szabadságvesztést kértek rá
Az ügyészség emberölés bűntettének kísérletével vádolja a férfit, és indítványozta, hogy beismerés esetén tíz év börtönbüntetésre ítélje őt a bíróság, amelyből feltételes szabadságra nem bocsátható. Az 51 éves férfi csak részben ismerte be a bűnösségét, és ragaszkodott a tárgyaláshoz, mert ő is azt szeretné, ha az igazság derülne ki, és szerinte az, amit a nő állít, hazugság. Elmondása alapján egyáltalán nem így tervezte a történteket. Úgy fogalmazott, a sál a földön volt, csak ezért vette a kezébe.
Nem állt szándékomban bántani. Az végképp nem, hogy megfojtsam, csak a száját akartam bekötni, hogy végre végighallgasson. Tudom, hogy hülyén hangzik, de nem akartam megfojtani"
– mondta a bírónak.
Az ügy tárgyalási szakasszal, a tanúk és a szakértők meghallgatásával folytatódik a Debreceni Törvényszéken.
Egy kisbéri férfi hónapokon át fogva tartotta barátnőjét, akit naponta bántalmazott a legkülönfélébb módszerekkel. Volt, hogy tépte a haját, pofozta, fojtogatta, valamint késsel, ollóval, csavarhúzóval és baltával is fenyegette. Egy alkalommal telefonkábellel ütötte, majd azt a nyakára tekerve fojtogatta. Többször megtaposta és megrúgta a nő fejét. További részletek az Origo cikkében.