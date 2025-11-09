Kiderítenék, hogyan távozhatott észrevétlenül a klinikáról a később holtan talált főorvosnő

Megírtuk, hogy a Tolna Vármegyei Balassa János Kórház elismert fül-orr-gégész szakorvosa november 3-án átesett egy gerincműtéten a Szegedi Tudományegyetem Idegsebészeti Klinikáján, ám onnan rejtélyes körülmények között, nyomtalanul eltűnt. A 62 éves dr. Kett Antóniát nagy erőkkel keresték, azonban szombaton délután a felkutatása tragikus fordulatot vett: Szegeden, a kórház közelében, egy garázssor mögötti elhanyagolt, szemetes területen megtalálták a főorvosnő holttestét. A Délmagyar.hu most arról tájékoztat, hogy a szegedi klinikán belső vizsgálat indult a holtan talált doktornő ügyében.

A Csongrád-Csanád vármegyei hírportál a Blikk információi alapján arról ír, a vizsgálat célja tisztázni, hogy miként távozhatott észrevétlenül a frissen műtött, orvosi felügyeletre szoruló, fájdalmai miatt feltételezhetően zavart állapotú beteg a klinikáról. A kórház belső felvételei szerint a főorvosnő melegítőben és papucsban hagyta el az épületet.

Számos kérdés vár tisztázásra az elhunyt főorvosnő ügyében

A Blikk érdeklődésére Barát László, szegedi kutató-mentő kifejtette, érthetetlen, hogy miért csak órákkal az eltűnés észlelése után vetettek be nyomkövető kutyákat, és az is, hogy az főorvosnőt órákig nem találták meg, pedig a tragikus helyszín alig húsz percre van a klinikától.

Érthetetlen, hogy a műtét utáni megfigyelés után hogyan öltözhetett fel észrevétlenül, hogyan hagyhatta el a klinikát az orvosnő. Az, hogy kora hajnalban hagyta el a klinikát azt feltételezi, nem tervezte meg előre, hogy önkényesen hazamegy"

– vélekedett Barát László. A szegedi kutató-mentő szerint az ügyben nyilvánvaló az emberi felelősség, illetve hanyagság kérdése, ezért a vizsgálatoknak ezekre magyarázatot kell adniuk.

Megkeserítette a doktornő életét a betegség

A főorvosnő évek óta küzdött gerincproblémákkal, korábban denevérpaddal próbált javítani állapotán, de a fájdalmai nem enyhültek. Az őt jól ismerők szerint a hosszan tartó betegség rányomta a bélyegét a hangulatára, az addig életvidám doktornő elveszítette korábbi lendületét és életkedvét.