Megszólalt a holtan talált szekszárdi főorvosnő lánya – nincs sok köszönet a szavaiban

Amint arról az Origo is beszámolt, a Tolna Vármegyei Balassa János Kórház elismert fül-orr-gégész szakorvosa november 3-án átesett egy komoly gerincműtéten a Szegedi Tudományegyetem Idegsebészeti Klinikáján, ám onnan rejtélyes körülmények között eltűnt, és többé nem adott életjelet magáról. A 62 éves dr. Kett Antónia főorvosnő holttestét szombaton délután találták meg Szegeden, egy garázssor mögötti elhanyagolt, szemetes területen.

Eltűnése előtt néhány nappal 12 órás gerincműtéten esett át a főorvosnő Fotó: Délmagyar.hu

A Délmagyar.hu most arról ír, hogy a doktornő lánya szerint a kórházban két órán keresztül rá sem néztek az édesanyjukra, és a biztonságiakat is csak órákkal az eltűnése után értesítették arról, hogy nyoma veszett.

Pedig elmondása szerint az édesanyja komoly műtéten esett át:

Szét voltak csúszva a csigolyái. Ez egy 12 órás műtét volt, titánlemezeket ültettek be neki, hogy kimerevítsék a gerincét

– nyilatkozta.

Vasárnap arról is tájékoztattunk, hogy belső vizsgálat indult a szegedi klinikán, melynek célja tisztázni, hogy miként távozhatott észrevétlenül a frissen műtött, orvosi felügyeletre szoruló, fájdalmai miatt feltételezhetően zavart állapotú beteg a kórházból.

Videón az útvonal, amit halála előtt bejárhatott a főorvosnő

A Csongrád-Csanád vármegyei hírportál munkatársai megpróbálták rekonstruálni, hogyan juthatott el dr. Kett Antónia arra az elhagyatott, kísérteties területre, ahonnan már sohasem tért vissza. Az újságíróknak több száz métert kellett megtenniük, mire a klinikától eljutottak a Korányi fasor szellemjárta garázssoráig.