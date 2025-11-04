Izraelbe menekült a börtön elől Terézváros egykori MSZP-s alpolgármestere

Fürst Györgyöt sokmilliárdos hűtlen kezelésért májusban ítélte a bíróság jogerősen hat és fél év börtönbüntetésre és 25 millió forint pénzbírságra. Terézváros volt szocialista alpolgármestere azonban nem vonult be a börtönbe, ezért rendelték el a körözését, és már a nemzetközi elfogatóparancsot is kiadták ellene – írta meg a Magyar Nemzet. A lap úgy tudja, Fürst Izraelbe menekülhetett.

Izraelbe szökhetett Fürst György, a budapesti parkolási maffia vezetője (Fotó: Police.hu)

Az ítélet szerint a kétezres évek elején hét fővárosi kerület önkormányzata közös parkolási társulást hozott létre Centrum Parkoló Kft. néven. Ennek a cégnek lett a vezetője Fürst György, a VI. kerület vagyongazdálkodásáért felelős volt alpolgármestere, helyettese pedig D. Gábor, egy szocialista országgyűlési képviselő veje.

Fürst György és társai kitalicskázták a milliárdokat a cégből

A Fürsték által irányított bűnszervezethez 24 külső parkolási vállalkozó csatlakozott, méghozzá teljesen átláthatatlan, szövevényes alvállalkozói láncot alkotva. Részfeladatra, illetve fiktív feladatokra cégeket hoztak létre, ezek felesleges költségeket termeltek, számláztak, teljesítésigazolást állítottak ki, gyakorlatilag kiszívták a cégből a milliárdokat. Az okozott kár meghaladja a tízmilliárd forintot.

Nemcsak a parkolással, ingatlanokkal is mutyizott a terézvárosi baloldal

Amint arról az Origo még 2019-ben beszámolt, a VI. kerületi ingatlanbotránnyal összefüggésben a Fővárosi Főügyészség 15 személlyel szemben nyújtott be vádiratot. A Nemzeti Nyomozó Iroda 2019. augusztus elején az egykori MSZP–SZDSZ-koalíció önkormányzati képviselőivel szemben javasolt vádemelést különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettének kísérlete miatt a terézvárosi, Jókai utca 10. szám alatti ingatlan eladásával kapcsolatban.