Fulladást okozó gáz szivárog a parajdi sóbányából

A Székelyföld Online közösségi oldalán egy felvételt tettek közzé arról, hogy a parajdi sóbányánál szivárog a gáz, a bejegyzés szerint metángázról lehet szó. A jelenség aggodalmakat vet fel a térség geológiai stabilitásával kapcsolatban – számolt be róla a Maszol.ro.

Metángáz jelenlétére figyeltek fel a parajdi sóbányánál

Fotó: Székelyföld Online/Maszol.ro

Kovács J. Szilamér geológus szerint a metán megjelenése nem új jelenség Parajdon.

A tövisbokrok mellett mindig is jött fel a metán. Ezen a helyen az útépítéssel elnyomták a 3-as és 4-es mélyfúrás csöveit, odafenn pedig a beszakadás vitte el a 2-es mélyfúrást. A metán benn, a bányában jelenleg is bugyborékol, hallható, amikor bejárunk vízvételre”

– fogalmazott a szakember a Facebook-oldalán.

A Maszol.ro megkeresésére elmondta, hogy a napokban próbálják meghatározni a gáz pontos összetételét.

Akár bele is halhat az, aki túl sok metángázt lélegzik be

A szakértők szerint a metán önmagában nem mérgező, de zárt térben robbanásveszélyt jelenthet, és kiszoríthatja az oxigént a levegőből, ami fulladáshoz vezethet. A metángáz jelenlétét Serfőző Antal hidrogeológus is megerősítette.

A parajdi diapír – vagyis az a geológiai képződmény, ahol a só a merevebb kőzetrétegek között felfelé nyomul – mellett mindig létezett metánbeszivárgás is. Nem tudni azonban, milyen állapotban vannak ma azok a védőrétegek, amelyeket korábban a bányászok alakítottak ki a metánbetörések kivédésére.”

– fogalmazott a Mathias Corvinus Collegium (MCC) kolozsvári központjának kerekasztal-beszélgetésén.

A gázszivárgás fontos kérdéseket vet fel

A Maszol.ro újságírója megkereste a parajdi sóbánya igazgatóját a jelenség okaira és biztonsági intézkedésekre vonatkozó kérdésekkel. Azt választ kapta, hogy nem nyilatkozhat ezekről.

Tavasszal a heves esőzések súlyos károkat okoztak Székelyföldön. A parajdi sóbánya május elején víz alá került, ezért ideiglenesen bezárták. Ebből az Origo cikkből mindent megtudhat az árvízről.