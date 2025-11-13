Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Moszkva egy mondattal összetörte Zelenszkij lázálmait

Fordulat

Nem kerülhet pólóra és bögrére Orbán Viktor ATV-s firkája – vagy mégis?

gázolás

Halálra gázoltak egy nőt a zebrán, Baján – videóval

17 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy gyalogos-átkelőhelyen akart áthaladni a nő, amikor egy jármű elütötte. A mentők hosszasan próbálták stabilizálni az állapotát, de a gázolás tragédiával végződött.
Link másolása
Vágólapra másolva!
gázolásBajagyalogos gázoláshalálos gázolászebra

A gázolás csütörtökön, a kora délelőtti órákban történt Baján, a Vöröskereszt téren. A 45 éves nő a gyalogosok számára kijelölt átkelőn haladt, amikor egy érkező jármű vezetője későn észlelte és elütötte – számolt be a Baon.hu.

Nem élte túl a gázolást a 45 éves nő
Nem élte túl a gázolást a 45 éves nő 
Fotó: Pozsgai Ákos/Baon.hu

A balesethez rövid időn belül megérkeztek a mentők, és azonnal megkezdték a súlyosan sérült gyalogos ellátását. Közel egy órán át küzdöttek az életéért, a szerencsétlenül járt nő azonban végül a helyszínen elhunyt. A baleset pontos körülményeit a Bajai Rendőrkapitányság munkatársai vizsgálják. 

Fotók és videó is készült a gázolás helyszínén 

A képgaléria megtekinthető itt.

Októberben két idős nőt gázolt el a zebrán egy egészen fiatal sofőr Orosházán. Egyikük 8 napon túl gyógyuló súlyos sérüléseket szenvedett, azonban a másik, 70 év körüli asszony a helyszínen életét vesztette.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!