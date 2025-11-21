Nem fogja elhinni, miért szaladt az utcára a kislány, akit elütött egy autó Kiskunhalason

Egy hároméves kislányt elgázolt egy autó 2024. október 26-án, szombaton. A gázolás után kiderült, hogy került az utcára a gyerek – írta a Borsonline.hu.

Elvették az ikreket a kiskunhalasi gázolás után a szülőktől

Fotó: Beküldött fotó

Kismacska miatt történt a gázolás

Amira az ikertestvérével, Viktorral a születésnapját ünnepelte egy kiskunhalasi étteremben. A kislány meglátott egy kismacskát, amit nagyon szeretett volna megsimogatni. Az állat elszaladt, a gyerek pedig utána futott, így került ki az utcára. Egy autós már nem tudott megállni.

A gyermek apja a gázolás láttán olyan dühös lett, hogy ököllel betörte a kocsi szélvédőjét, de miután látta, hogy Amira sérülései nem súlyosak, megnyugodott.

A kislányt megfigyelésre kórházba szállították, ahol kiderült: karcolásokkal megúszta a balesetet.

A baleset után hosszasan helyszíneltek a rendőrök

Fotó: MW-archív

Az eset súlyos következményekkel járt a család számára. Az ikergyermekeket elvették a szülőktől. Hogy mit mondott a gyerek édesanyja a Borsnak, megtudja, ha ide kattint.

A gyerekek állandóan fokozott figyelmet igényelnek, hiszen elég egyetlen pillanatra levenni róluk a szemünket, és már meg is történt a baj. Ezt igazolja a egy augusztusi eset is, ahol csupán a szerencsén múlt, hogy elkerülték a tragédiát, amikor egy gyermek kirohant a négysávos útra.