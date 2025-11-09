Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Egészen elképesztő, amit a NATO-főtitkár Putyinról mondott – mutatjuk!

Hihetetlen!

Már tudják, mi okozta a louisville-i légi katasztrófát – mutatjuk!

gázpalack

Cigarettázott gázpalackcsere közben – mentőhelikopter jött a nógrádi férfiért

41 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Gázrobbanás történt vasárnap kora délután a Nógrád vármegyei Diósjenőn. A vályogház tulajdonosa éppen gázpalackot cserélt, amikor megtörtént a baj.
Link másolása
Vágólapra másolva!
gázpalackkatasztrófavédelemvályogházmentőhelikopterDiósjenőrobbanás

A detonáció beszakította az 50 négyzetméteres diósjenői vályogház tetejét, és kidöntött egy falat. A gázpalack cseréje közben bekövetkezett robbanásban nagyjából a ház fele megsemmisült – írta meg a Nool.hu. 

A ház tulajdonosa dohányzott, miközben gázpalackot cserélt, emiatt robbant be a kiáramló gáz. A sérült férfit a rétsági hivatásos tűzoltók egy polgárőr segítségével kivittek a lakhatatlanná vált épületből, majd átadták a helyszínre érkező mentőhelikopter személyzetének.

Több gázpalack is volt a házban

Kapás Márton, a Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője arról tájékoztatta a hírportált, hogy a tűzoltók áramtalanították az ingatlant, kivittek a szabadba másik két gázpalackot, majd tüzetesen átvizsgálték az épületet. 

Eddig tisztázatlan okok miatt üzemi baleset történt szombaton délután az ajkai erőműben. A porrobbanásban egy ember súlyos égési sérüléseket szenvedett, de többen is egészségügyi ellátásra szorultak. Részletek az Origo cikkében.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!