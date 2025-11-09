Cigarettázott gázpalackcsere közben – mentőhelikopter jött a nógrádi férfiért

A detonáció beszakította az 50 négyzetméteres diósjenői vályogház tetejét, és kidöntött egy falat. A gázpalack cseréje közben bekövetkezett robbanásban nagyjából a ház fele megsemmisült – írta meg a Nool.hu.

A ház tulajdonosa dohányzott, miközben gázpalackot cserélt, emiatt robbant be a kiáramló gáz. A sérült férfit a rétsági hivatásos tűzoltók egy polgárőr segítségével kivittek a lakhatatlanná vált épületből, majd átadták a helyszínre érkező mentőhelikopter személyzetének.

Több gázpalack is volt a házban

Kapás Márton, a Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője arról tájékoztatta a hírportált, hogy a tűzoltók áramtalanították az ingatlant, kivittek a szabadba másik két gázpalackot, majd tüzetesen átvizsgálték az épületet.

