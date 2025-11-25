Országos felháborodás után gyanúsított lett a a mentős, aki fejbe rúgta a hordágyon fekvő férfit

Még október elején járta be az internetet a szóban forgó videó, amikor egy szolgálatban lévő mentős a hatvani vasútállomáson fejbe rúgott egy hordágyon fekvő, megbilincselt férfit. A bántalmazás után nemcsak elbocsájtották a mentőst, de gyanúsítottá is vált az ügyben - írta a Blikk.

A gyanúsított már nem erősíti a mentősök kötelékét (illusztráció)

Fotó: Pixabay

Gyanúsított lett az elkövető mentősből

A Heves Vármegyei Főügyészség szerint közfeladatot ellátó személy eljárásában elkövetett bántalmazás bűntette miatt folyik nyomozás. A rendőrség ennél többet nem árult el, arra hivatkozva, hogy az ügy még friss, az eljárás pedig még zajlik. A közvélemény azonban rettentően hangos az elkövetett brutalitás kapcsán.

Az RTL Híradó által bemutatott felvételen egy szirénázó mentőautó látható a peron szélén, előtte pedig egy hordágyon fekvő, bilincsbe vert férfi, majd odalép hozzá a mentős és fejbe rúgja az áldozatot.

Időközben azonban kiderült, hogy a férfi zavart állapotban volt és a vonat elé akart ugrani. Ekkor hívtak hozzá mentőt a vasutasok, hogy segítsenek rajta.

Az Országos Mentőszolgálat nem várt az eljárás végéig, azonnal kirúgta az érintett dolgozót. Azonban a Magyar Mentődolgozók Szövetsége ki adott egy közleményt az eset után, amelyben azt hangsúlyozták, hogy több ezer mentős dogozik leterhelten, sokszor embertelen helyzetekben és arra kérnek mindenkit, hogy egyetlen ember viselkedése miatt senki ne ítélje el a szakmát.

Az esetről az Origo is beszámolt októberben, akkor az eredeti TikTok videót is bemutattuk, amelyet az érintett utas vett fel mobiltelefonjával, majd töltött fel saját csatornájára.