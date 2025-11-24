Börtönmenü és tusolás: így él Gyárfás Tamás a rácsok mögött

Fenyő János 1998. február 11-én ült be utoljára a luxusautójába. Korábban baráti körében gyakran beszélt arról, hogy úgy érzi, az életére törnek, ám ismerősei ezt leginkább az üldözési mánia számlájára írták. A VICO-birodalom urával végül a szlovák és a magyar maffia bérgyilkosa végzett. A bíróság megállapítása szerint a gyilkosságra Portik Tamás adott megbízást Jozef Roháčnak, a háttérben pedig Gyárfás Tamás állt felbujtóként – írta a Borsonline.hu.

Mit eszik Gyárfás Tamás a börtönben?

Fotó: Bors

A magyar igazságszolgáltatásnak a bűncselekmény elkövetése után 27 évre volt szüksége, hogy jogerős ítéletet hirdessen a Fenyő-gyilkosság ügyében. Bár korábban már kimondták, hogy a Margit híd közelében lévő piros lámpánál megálló médiavállalkozót az alvilági körökben Patkány és Fogász becenéven emlegetett bűnöző lőtte szitává, további éveket kellett várni a két felbujtó feletti verdikt kimondására.

Nagy változás Gyárfás Tamás életvitelében a börtön

A közismerten jómódú vállalkozó a rácsok mögött tölti büntetését, miközben ügyvédje, Zamecsnik Péter felülvizsgálati kérelmet nyújtott be, amit az ügyészség elutasítani javasolt. Zamecsnik szerint a döntés a Kúria kezében van és a védence „teljesen összetört” a börtönben.

A jakuzzihoz és privát medencéhez szokott Gyárfásnak a börtönben az is meg van határozva, hogy hetente hányszor állhat zuhany alá. A menün a krémlevesek, gulyások, sült húsok, pörköltek és a máj a „híres” fogások közé tartoznak. Néha édességet, például mákos gubát kapnak, ünnepekkor pedig bejglit.

Ami a tisztálkodást illeti, a házirend alapján a dolgozó rabok naponta, a többiek pedig hetente kétszer fürödhetnek meleg vízben, de a zárkában hideg vízzel naponta van lehetőségük mosakodni.

Az esetről és Gyárfás Tamás jogerős ítéletéről korábbi cikkünkben már részletesen beszámoltunk. Itt megtekintheti a vállalkozóval készült interjút is, amelyet az ítélet után készítettünk.