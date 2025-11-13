Szülői rémálom: kocsi sodorta el a kisgyereket

Hodászon, a Dózsa György utcában (a 4917-es út 12-es kilométerénél) egy személygépkocsi elsodort egy gyereket, majd kerítésnek csapódott. Az esethez a társhatóságok mellett mentőhelikopter is érkezett és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták. A kocsit a mátészalkai hivatásos tűzoltók áramtalanították – írta a Szon.hu.
Az udvarról rohant ki a gyerek
A baleset áldozata egy 3 éves gyerek volt, akit az autó gázolt el, miután a házuk udvaráról szaladt ki az úttestre. A kisgyerek feje és lába sérült meg, mentőhelikopter szállította kórházba.
