Fordulat történt a kalandparkban gyereket felrúgó karateedző ügyében

A tárgyalás meglepő bejelentéssel kezdődik december 1-én. A jászberényi karateedző, akit egy gyerek bántalmazásával vádolnak, nemrég úgy döntött, lecseréli az ügyvédjét, és egy másik szakemberre bízza a védelmét, ezt fogja bejelenteni a bíró előtt - írta meg a Szoljon.hu. Azt nem tudni, hogy mi áll a döntés hátterében, mindenestre egy biztos, hogy pereskedni akar. Februárban ugyanis a Szolnoki Járásbíróság előtt zajló előkészítő ülésén nem fogadta el a "vádalkut" a gyereket felrúgó karateedző, amit a Szolnoki Járási Ügyészség ajánlott fel neki.

Gyereket felrúgó karateedző: nem kellett neki a vádalku, lecserélte az ügyvédét

2024. július 11-én Agócs Tibor karateedző az egyik táborban, amit egy szolnoki kalandparkba szervezett,

bántott egy rá bízott 7 éves kisfiút, mert az nem akart felmászni oda, ahová ő szerette volna.

A férfi akkorát rúgott a gyerekbe, hogy az felrepült a levegőbe és a fejére esett, majd - mint aki jól végzte a dolgát - magára hagyta a mozdulatlanul fekvő gyereket. Amikor visszatért, hátrahajtotta a kicsi fejét, leöntötte vízzel és ezt kiabálta: "Mi van, kislány vagy? Sírjál!"

A férfi el akarta titkolni a tettét, de a kamerafelvételeken mindent lehetett látni.

A karateedzőt tettéért két és fél évnyi börtönböntetésre ítélhetik, emellett végleg eltilthatják minden olyan munkától, ahol gyerekekkel kerülhetne kapcsolatba.

Az áldozat édesanyja megszólalt már korábban. Arról beszélt, hogy a kisfia még neki sem merte elmondani, mi történt, mert azt hitte, annyira rossz volt, hogy megérdemelte a büntetést. A kalandpark visszahívta a gyereket, hogy segítsen feldolgozni a traumát, amit a karateedző okozott neki.

Többféle áldozata is volt a gyereket felrúgó karateedzőnek

Kiderült, hogy nem először volt agresszív Agócs Tibor. Egy korábbi áldozata is megszólalt, akit

17 évvel ezelőtt megerőszakolt, és az aktus után halálosan megfenyegetett.

Egy volt barátnőjével is csúnyán bánt. Érzelmileg és fizikailag is bántotta, végól elidegenítette a családjától. Egy másik tanítványa pedig arról beszélt, hogy 10 évesen kezdett el az egyesületnél edzeni, de az ottani mérgező légkör miatt csak két hónapig bírta. Elmondása szerint sokan azért jártak az edzésekre, hogy a gyengébbeken vezessék le a frusztrációikat. Az edző egyik híres mondata állítólag ez volt:

Combost vagy gyomrost kérsz büntetésnek?

Agócs a Yakuzák SE elnökeként és szakmai vezetőjeként dolgozott. A Magyar Karate Szakszövetség a háromdanos karatemestert véglegesen eltiltotta a karateoktatástól és egyben megtiltotta neki, hogy karatetáborokat szervezzen. A miniszterelnök pedig az egyik, Kossuth Rádióban adott interjújában ítélte el a kalandparkban történteket. Orbán Viktor úgy fogalmazott: az ügy "elviselhetetlen, tűrhetetlen és következményekért kiált".