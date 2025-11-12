Baltával verte szét felesége fejét, majd öngyilkossági kísérletet követett el

Babócsa békés kis falunak tűnt Somogy megye szívében egészen addig a novemberi napig, amikor a csendet egy borzalmas családi dráma törte szét. A 73 éves férfi, aki évtizedeken át példás házasságban élt, egy pillanat alatt vált gyilkossá. A szomszédok még ma sem felejtik azt a napot, amikor a rendőrautók és a mentők ellepték az utcát. Éppen ma történt két éve az eset, amiről a Sonline.hu is tudósított.

A gyilkos férfi tudatában volt tettének

A férfi és felesége több mint ötven évet töltöttek együtt, ám kapcsolatuk az utóbbi években megromlott. A nő különköltözött, mert nem bírta tovább a férfi italozását és dühkitöréseit. A nyugdíjas férfi azonban nem tudott beletörődni a szakításba, újra és újra próbált kibékülni, de az asszony hajthatatlan maradt. A visszautasításból végül tragédia lett.

A gyilkos 15 év fegyházbüntetést kapott

2021 novemberének egyik délutánján a férfi baltát ragadott, és a nőre támadt. Többször sújtott le rá, és az asszony súlyos sérülései ellenére még annyi erőt vett magán, hogy segítségért telefonáljon, de a mentők már nem tudták megmenteni az életét.

A férfi ezután önmagát is meg akarta ölni, kést döfött a hasába, de túlélte.

A rendőrök a helyszínen őrizetbe vették, majd kórházi ellátás után kihallgatták. Az idős férfi beismerte tettét, de arra hivatkozott, hogy szerelmi elvakultság miatt cselekedett. Vallomásában így fogalmazott:

Féltékeny voltam, tudtam, hogy megcsalt, és nem akartam mással látni. Azért mentem át, hogy megöljem a mamát.”

A Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság emberölés miatt indított eljárást, a vádirat 2022-ben készült el. A Pécsi Ítélőtábla 2023-ban hirdetett jogerős ítéletet és a babócsai gyilkos 15 év fegyházat kapott. A bíróság szerint tettét nem befolyásolta elmezavar, hanem előre megfontolt indulat hajtotta.

A falu lakói a mai napig nem tudják elfelejteni a tragédiát, és a babócsai ház azóta is üresen áll.

