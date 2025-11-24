Az élete végéig a rácsok mögé kerülhet a kegyetlen bábolnai gyilkos

November 26-án tart előkészítő ülést a Tatabányai Törvényszék annak a férfinak az ügyében, aki 2023. április 29-én álmában végzett brutális módon a barátjával. A kegyetlen gyilkos egy közös nőismerősük miatt volt féltékeny az ismerősére. A bábolnai vérengző élefogytiglani börtönbüntetésre számíthat – írta meg a Kemma.hu.

Életfogytiglanra számíthat a brutális bábolnai gyilkos

Fotó: Illusztráció (Sora Shimazaki/Pexels)

A brutális bábolnai gyilkos

Ahogy arról már az Origo is beszámolt, a férfi féltékenységből 2023. április 29-én éjszaka felkereste a későbbi áldozatát, és miközben ő aludt, egy kalapáccsal szétverte a fejét.

Legalább ötször sújtott le, majd magára hagyta.

Az egykori barát nem élte túl a támadást, a helyszínen az életét vesztette. Ugyanebben az évben augusztus és szeptember között két nőismerősét és az apjukat fenyegette meg többször életveszélyesen. Majd egy év múlva, 2024. szeptember 14-én hajnalban részegen egy benzines kannával a kezében felkereste őket az otthonukban. Benzint öntött az ablakokra, lelocsolta az ajtót is,

majd azzal fenyegette meg őket, hogy rájuk gyújtja a házat.

A sértettek kihívták a rendőrséget.

A Komárom-Esztergomi hírportál úgy tudja, a vádlottat már 1988-ban emberölés bűntette és más bűncselekmények miatt, mint különös visszaesőt a Baranya Megyei Bíróság 12 év fegyházbüntetésre már elítélte.



