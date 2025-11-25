Összeomlott a gyilkos a bíróság előtt, védekezni sem volt képes

A Miskolci Törvényszék nem jogerősen 13 év fegyházbüntetést szabott ki egy sajószentpéteri férfira, aki különös kegyetlenséggel végzett az élettársával. Mivel a gyilkos beismerő vallomást tett és lemondott a tárgyaláshoz való jogáról, a bíróság gyorsított eljárásban hozta meg az ítéletet, amely kizárja a feltételes szabadlábra helyezés lehetőségét – írta a Boon.hu.

A gyilkos összesen harminckét késszúrással oltotta ki élettársa életét

Fotó: Illusztráció / MW-archív

Féltékenység vezetett a gyilkossághoz

A bizonyítási eljárás feltárta, hogy a 14 éve együtt élő pár kapcsolata megromlott, miután a nő 2023 márciusában Hollandiában vállalt munkát, ahol új partnerre talált és bejelentette szakítási szándékát. A vádlott ezt nem tudta feldolgozni, féltékenysége elhatalmasodott, és a konfliktusok rendszeressé váltak közöttük.

A tragédia 2023. december 10-én, a sajószentpéteri családi otthonban történt. A nő hazaérkezése után vita robbant ki a pénzügyek és az új párkapcsolata miatt. Este 10 óra körül, miközben a 9 és 11 éves kislányok már aludtak, a férfi átnézte élettársa telefonját. Ezt követően a fürdőszobában egy 11,5 centiméteres disznóölő késsel rátámadt a nőre, és 32 késszúrással végzett vele.

A gyilkosság után a gyerekek a szomszédos rokonokhoz menekültek, ők értesítették a hatóságokat, de a mentők már nem tudták megmenteni az áldozat életét. A vádlott és védője elfogadta a nem jogerős 13 év fegyházbüntetést, ám az ügyészség három nap gondolkodási időt kért a jogorvoslati kérelem benyújtására.

Az eset súlyos figyelmeztetés a családon belüli erőszak és a kontrollálatlan féltékenység pusztító következményeire.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.