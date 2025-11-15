Szabadlábon tölti a karácsonyt a gyönki gyilkosság hidegvérű elkövetője

A tavaly novemberben feltételesen szabadlábra helyezett D. T., a hírhedt gyönki gyilkosság elsőrendű vádlottja, már egy teljes éve elhagyhatta a börtönt. Az egész országot sokkoló, brutális kivégzést elkövető férfi szabadulása szinte észrevétlenül történt, így a hosszú évek börtönbüntetése után idén már a második karácsonyt ünnepelheti a családja körében – írta a Teol.hu.
Üzleti vita vezetett a hidegvérű gyilkossághoz
A bűncselekmény kapcsán hamar kiderült, hogy a tragédiát egy elmérgesedett üzleti vita okozta. A nyomozás során rekordsebességgel került képbe három személy, akiket két nappal később a Tolna megyei rendőrök őrizetbe vettek.
Később a sajtó már arról számolt be, hogy a rendőrség három férfit gyanúsított meg az ügyben: D. T.-t, a közvetlen elkövetőt (aki meghúzta a ravaszt), apját, D. Antalt, valamint D. T. sógorát, aki szintén jelen volt a kivégzés idején, az autóban ülve. A nyomozás egyik sarkalatos pontja a gyilkos eszköz előkerülése volt.
Búvárok segítségével a Dunából emeltek ki olyan lőfegyvereket, amelyeket a hatóságok feltételezése szerint a bűncselekmény elkövetéséhez használhattak.
A gyilkos tett hátterében a csibráki fafeldolgozó körül kialakult súlyos konfliktus állt, ami arra sarkallta az egykori üzlettársat, D. Antalt és fiát, hogy radikális lépésre szánják el magukat. A gyilkosságot D. T. hajtotta végre: ő fogta a fegyvert, és kivégezte H. T.-t.
Megkezdődött a tárgyalás
A diósberényi gyilkosság ügyének tárgyalása 2009-ben vette kezdetét. Végül a Szekszárdi Törvényszék 2011 márciusában hirdette ki az elsőfokú ítéletet:
- D. T.-t, aki elismerte, hogy ő adta le a halálos lövéseket, húsz év fegyházra ítélték.
- D. Antalt, az apát, bűnsegédi szerepe miatt szintén súlyos büntetéssel sújtották: 18 év fegyházat kapott.
Mindkét elkövetőt emellett eltiltották a közügyek gyakorlásától. Az elsőfokú bíróság döntését 2011 novemberében a Pécsi Ítélőtábla is megerősítette.
Az ítélet indoklása részletezte, hogy a vádlott egy Browning típusú lőfegyvert használt, amellyel négy célzott lövést adott le az áldozatra.
A bíróság nem fogadta el a védekezést, amely szerint önvédelem történt volna H. T. fegyverhasználata miatt.
A bíró külön kiemelte azt a tényt, hogy a helyszínen talált fegyver nem az áldozathoz tartozott. Ez arra utalt, hogy a vádlottak szándékosan két pisztollyal érkeztek, hogy a kivégzést valótlanul önvédelemnek tüntessék fel.
Szabadlábon a gyilkos
Az elkövetés idején mindössze 32 éves D. T. 2008 novemberében került letartóztatásba, így a 2011-es ítélethozatalig közel három évet töltött előzetesben, amit beleszámítottak a húszéves büntetésébe.
Tavaly novemberben azonban, tizenhat év letöltése után, jó magaviseletre hivatkozva feltételesen szabadlábra helyezték a férfit.
A feltételes szabadlábra helyezés híre nagy felháborodást keltett Gyönk térségében. Sok helyi lakos máig élénken emlékszik a ködös novemberi napra, amikor az út szélén egy kivégzett férfi holtteste feküdt, mellette pedig egy sokkos állapotban lévő nő igyekezett talpon maradni.
Hasonló esetek sajnos manapság is előfordulnak. Szolnokon nemrégiben egy fiatal lányt gyilkolt meg brutális módon a párja.