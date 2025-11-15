Szabadlábon tölti a karácsonyt a gyönki gyilkosság hidegvérű elkövetője

A tavaly novemberben feltételesen szabadlábra helyezett D. T., a hírhedt gyönki gyilkosság elsőrendű vádlottja, már egy teljes éve elhagyhatta a börtönt. Az egész országot sokkoló, brutális kivégzést elkövető férfi szabadulása szinte észrevétlenül történt, így a hosszú évek börtönbüntetése után idén már a második karácsonyt ünnepelheti a családja körében – írta a Teol.hu.

A gyönki gyilkosság elkövetője a tamási pihenőnél hagyta hátra áldozata autóját

Fotó: Mártonfai Dénes/Teol.hu

Üzleti vita vezetett a hidegvérű gyilkossághoz

A bűncselekmény kapcsán hamar kiderült, hogy a tragédiát egy elmérgesedett üzleti vita okozta. A nyomozás során rekordsebességgel került képbe három személy, akiket két nappal később a Tolna megyei rendőrök őrizetbe vettek.

Később a sajtó már arról számolt be, hogy a rendőrség három férfit gyanúsított meg az ügyben: D. T.-t, a közvetlen elkövetőt (aki meghúzta a ravaszt), apját, D. Antalt, valamint D. T. sógorát, aki szintén jelen volt a kivégzés idején, az autóban ülve. A nyomozás egyik sarkalatos pontja a gyilkos eszköz előkerülése volt.

Búvárok segítségével a Dunából emeltek ki olyan lőfegyvereket, amelyeket a hatóságok feltételezése szerint a bűncselekmény elkövetéséhez használhattak.

A gyilkos tett hátterében a csibráki fafeldolgozó körül kialakult súlyos konfliktus állt, ami arra sarkallta az egykori üzlettársat, D. Antalt és fiát, hogy radikális lépésre szánják el magukat. A gyilkosságot D. T. hajtotta végre: ő fogta a fegyvert, és kivégezte H. T.-t.

Megkezdődött a tárgyalás

A diósberényi gyilkosság ügyének tárgyalása 2009-ben vette kezdetét. Végül a Szekszárdi Törvényszék 2011 márciusában hirdette ki az elsőfokú ítéletet:

D. T.-t, aki elismerte, hogy ő adta le a halálos lövéseket, húsz év fegyházra ítélték.

D. Antalt, az apát, bűnsegédi szerepe miatt szintén súlyos büntetéssel sújtották: 18 év fegyházat kapott.

Mindkét elkövetőt emellett eltiltották a közügyek gyakorlásától. Az elsőfokú bíróság döntését 2011 novemberében a Pécsi Ítélőtábla is megerősítette.

Az ítélet indoklása részletezte, hogy a vádlott egy Browning típusú lőfegyvert használt, amellyel négy célzott lövést adott le az áldozatra.

A bíróság nem fogadta el a védekezést, amely szerint önvédelem történt volna H. T. fegyverhasználata miatt.

A bíró külön kiemelte azt a tényt, hogy a helyszínen talált fegyver nem az áldozathoz tartozott. Ez arra utalt, hogy a vádlottak szándékosan két pisztollyal érkeztek, hogy a kivégzést valótlanul önvédelemnek tüntessék fel.