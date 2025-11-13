Hírlevél

Rendkívüli

Jön Putyin történelmi bejelentése, az egész világ erre vár

Fordulat

Nem kerülhet pólóra és bögrére Orbán Viktor ATV-s firkája – vagy mégis?

holttest

Halálos féltékenység: kőműveskalapács volt a gyilkos eszköz

16 perce
Olvasási idő: 4 perc
Egy 40 éves férfit fogtak el a rendőrök, aki a gyanú szerint 2024 októberében Tápiószőlősön betört egy 72 éves nyugdíjas házába, és egy ismeretlen eszközzel halálra verte. Az egy éve bujkáló gyilkos a feltételezések szerint többször is fejbe vágta az áldozatot.
holttestfejszekalapácsismerősgyilkosságeszközgyilkos

A gyilkos 2024 októberében tört be egy 72 éves tápiószőlősi nyugdíjas otthonába. Ott egy ismeretlen tárggyal többször fejen ütötte az áldozatot, aki a helyszínen meghalt. A holttestet másnap reggel fedezte fel az idős férfi egyik ismerőse, aki a házimunkában segített volna neki. Mivel a bejárati ajtó zárva volt, és nem hallott zajokat, az ismerős az egyik ablakon keresztül mászott be a házba – írta a Borsonline.hu.

Elfogták az idős férfi gyilkosát
Fotó:  PoliceHungary / youtube 

Jól ismerte gyilkosát

A gyilkosság kiderülése után a nyomozók azonnal megkezdték az adatgyűjtést, szemlét tartottak, és rögzítették a helyszíni nyomokat. Az elmúlt hónapokban több mint 40 tanút hallgattak ki. Az információk elemzése nyomán egy olyan csoport került a látókörükbe, amelynek tagjai rendszeres látogatói voltak az idős férfinak. A társaságból több ember ellen is folyt már eljárás erőszakos cselekmények miatt, és voltak köztük bizonyítottan kábítószer-fogyasztók is. Hamar kiderült az is, hogy 2024 nyarán már szóba került a csoportban az idős férfi anyagi helyzete.

Fotó:  PoliceHungary / youtube 

Beismerte tettét

A nyomozók fokozatosan szűkítették a lehetséges elkövetők körét, míg végül egy kihallgatáson K. György beismerte a gyilkosságot. Vallomása szerint egy féltékenységből kirobbant vita során meglökte az áldozatot, aki elesett és beütötte a fejét. Ezt követően az eszméletlen sértettet előbb egy kőműveskalapáccsal, majd egy fejszével is fejbe vágta.

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomozói K. Györgyöt emberölés miatt gyanúsítottként hallgatták ki, őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását, amit a bíróság el is rendelt.

Míg a tápiószőlősi, egy évvel ezelőtti gyilkosság a mostani gyanúsítotti beismerés miatt került ismét a hírekbe, addig az országot jelenleg egy másik, friss tragédia rázza meg: egy fiatal lány holttestét találták meg szolnoki lakásában. Erről az esetről bővebben az Origo.hu oldalon olvashatnak.

 

