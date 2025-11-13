Halálos féltékenység: kőműveskalapács volt a gyilkos eszköz

A gyilkos 2024 októberében tört be egy 72 éves tápiószőlősi nyugdíjas otthonába. Ott egy ismeretlen tárggyal többször fejen ütötte az áldozatot, aki a helyszínen meghalt. A holttestet másnap reggel fedezte fel az idős férfi egyik ismerőse, aki a házimunkában segített volna neki. Mivel a bejárati ajtó zárva volt, és nem hallott zajokat, az ismerős az egyik ablakon keresztül mászott be a házba – írta a Borsonline.hu.

Elfogták az idős férfi gyilkosát

Fotó: PoliceHungary / youtube

Jól ismerte gyilkosát

A gyilkosság kiderülése után a nyomozók azonnal megkezdték az adatgyűjtést, szemlét tartottak, és rögzítették a helyszíni nyomokat. Az elmúlt hónapokban több mint 40 tanút hallgattak ki. Az információk elemzése nyomán egy olyan csoport került a látókörükbe, amelynek tagjai rendszeres látogatói voltak az idős férfinak. A társaságból több ember ellen is folyt már eljárás erőszakos cselekmények miatt, és voltak köztük bizonyítottan kábítószer-fogyasztók is. Hamar kiderült az is, hogy 2024 nyarán már szóba került a csoportban az idős férfi anyagi helyzete.

Fotó: PoliceHungary / youtube

Beismerte tettét

A nyomozók fokozatosan szűkítették a lehetséges elkövetők körét, míg végül egy kihallgatáson K. György beismerte a gyilkosságot. Vallomása szerint egy féltékenységből kirobbant vita során meglökte az áldozatot, aki elesett és beütötte a fejét. Ezt követően az eszméletlen sértettet előbb egy kőműveskalapáccsal, majd egy fejszével is fejbe vágta.

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomozói K. Györgyöt emberölés miatt gyanúsítottként hallgatták ki, őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását, amit a bíróság el is rendelt.

