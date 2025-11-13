Döbbenetes, amit tett a szolnoki lány gyilkosa

Amint korábban megírtuk, szörnyű gyilkosság történt szerdáról csütörtökre virradó éjszaka Szolnokon. Egy Hild Viktor utcai panellakásban emberölés áldozatává vált a 20 éves Andi. A megalapozott gyanú szerint a fiatal nővel volt élettársa végzett egy vitát követően. A 22 éves férfi hamar rendőrkézre került, a gyanúsított kihallgatása során beismerő vallomást tett. Most a Borsonline.hu új, megdöbbentő részletek közölt a gyilkosról.

Ebben az épületben oltotta ki Andi életét a gyilkos Fotó: Szoljon.hu

Azt írják, hogy Andi a szerelem miatt költözött egy távoli településről Szolnokra, és nem is sejtette, hogy András, akit a kedvesének gondolt, valójában egy agresszív vadállat. A gyönyörű fiatal lány egy helyi gyorsétterem éjszakai műszakjában dolgozott, és néhány hónappal ezelőtt bérelt ki egy második emeleti lakást a Hild Viktor utcában.

Halott barátnőjével aludt a gyilkos

A panelépülethez közel húzódik a szinte kiszáradt Zagyva patak lápos medre. Ki tudja miért, de miután András megölte a kedvesét, elmenekült és elrejtőzött a patakmedernél. Viszont hamar belátta, hogy ott nem bújhat el, ezért visszatért a lakásba, majd befeküdt Andi élettelen teste mellé, és ott töltötte az éjszakát.

Andi szomszédai képtelenek felfogni a történteket.

Egy elragadóan bájos, kedves lány volt. Bízom benne, hogy a tettes megkapja a méltó büntetését

– mondta a Borsnak a ház egyik lakója.