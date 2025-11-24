Ne tévesszen meg senkit! A képen látható nő veszedelmes gyilkos!

Emberölés miatt körözi a rendőrség Bánszki Stefit. Az egyenruhások a lakosság segítségét kérik a veszedelmes gyilkos mielőbbi elfogása érdekében – írta meg a Boon.hu.

Senkit ne tévesszen meg a külseje, a képen látható nő veszedelmes gyilkos

Fotó: Police.hu/Boon

Veszélyes gyilkos a körözési listán

Bánszki Stefi 1980. április 19-én született Miskolcon, magyar állampolgár.

A Debreceni Törvényszék 2025. november 13-án elfogatóparancsot adott ki Bánszki Stefi ellen, miután a hatóságok emberölés bűntette miatt folytatnak eljárást ellene. A bíróság a Be. 119. § (1) bekezdése alapján rendelte el az elfogását, a cselekmény jogi minősítése pedig a Btk. 160. § szerinti emberölés. Az ügyben a körözési eljárást a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztálya folytatja – tette közzé a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei hírportál.

A körözést elrendelő szerv: Debreceni Törvényszék 4025 Debrecen, Széchenyi u. 9.

Tel.: +36 52 526 710,

Tel.: +36 52 526 710, A körözést lefolytató szerv: Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztály (Körözési eljárás száma: 05000-157/23/2025.KÖR.)

A rendőrség arra kér mindenkit, hogy akik a nő tartózkodási helyéről bármilyen információval rendelkezik, azonnal tegyen bejelentést vagy hívja 112-es segélyhívó számot.

Az élete végéig a rácsok mögé kerülhet a kegyetlen bábolnai gyilkos

November 26-án tart előkészítő ülést a Tatabányai Törvényszék annak a férfinak az ügyében, aki 2023. április 29-én ámában végzett brutális módon a barátjával. A kegyetlen gyilkos egy közös nőismerősük miatt volt féltékeny az ismerősére. A bábolnai vérengző élefogytiglani börtönbüntetésre számíthat. A részletekért kattintson az Origóra!