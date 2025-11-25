Előbb ütött, aztán már hiába kérdezett: ez a sors vár a pancser gyilkosra

A zalai faluban élő büntetett előéletű férfi és élettársa 2023 januárjában elhatározta, hogy akár erőszak árán is megszerzik közös ismerősük bankkártyáját és PIN-kódját. Ezért kicsalogatták az idős férfit a házának udvarára, majd a gyilkos lesből támadva, egy fémcsővel fejbe ütötte. A földre került áldozatot tovább ütlegelte, majd a nő segítségével a házba vonszolta, ahol folytatta a bántalmazását. Azonban a sértett már az első ütéstől eszméletét vesztette, ezért a tetteseknek esélyük sem volt arra, hogy megtudják tőle a bankkártya-kódot. Ettől a vádlott olyan haragra gerjedt, hogy az élettársa által a kezébe adott böllérkéssel halálra szúrta a magatehetetlen idős férfit – írja a Bama.hu.

Jogerős: életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélték a gyilkost Fotó: Pexels.com

A Zalaegerszegi Törvényszék a férfit első fokon nyereségvágyból, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettében mondta ki bűnösnek, ezért őt életfogytig tartó szabadságvesztésre és 10 év közügyektől eltiltásra, míg élettársát bűnsegély miatt 12 év szabadságvesztésre valamint 10 év közügyektől eltiltásra ítélte.

Nem enyhítették a gyilkos ítéletét

A határozat ellen a vádlottak és védőik felmentésért és enyhítésért fellebbeztek. A Pécsi Ítélőtábla azonban kedden helybenhagyta az elsőfokú bíróság ítéletét.

Korábbi sérelme miatt akart elégtételt akart venni haragosán egy tiszaföldvári férfi. Végül nem az eredeti célpont vált a baltával hadonászó támadó áldozatává. Ha kíváncsi az ítéletre, kattintson ide.