Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Orbán Viktor elképesztő bejelentést tett a budapesti békecsúcsról

Most jött!

Zelenszkij megtört a nyomás alatt: Ukrajna jóváhagyta a békejavaslatot

gyilkos

Előbb ütött, aztán már hiába kérdezett: ez a sors vár a pancser gyilkosra

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A férfi és élettársa meg akarta szerezni közös ismerősük bankkártyáját és a PIN-kódját. A gyilkos azonban elkövetett egy óriási hibát, amitől éktelen haragra gerjedt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
gyilkosPIN-kódélettárásböllérkéséletfogytiglani szabadságvesztésbankkártya

A zalai faluban élő büntetett előéletű férfi és élettársa 2023 januárjában elhatározta, hogy akár erőszak árán is megszerzik közös ismerősük bankkártyáját és PIN-kódját. Ezért kicsalogatták az idős férfit a házának udvarára, majd a gyilkos lesből támadva, egy fémcsővel fejbe ütötte. A földre került áldozatot tovább ütlegelte, majd a nő segítségével a házba vonszolta, ahol folytatta a bántalmazását. Azonban a sértett már az első ütéstől eszméletét vesztette, ezért a tetteseknek esélyük sem volt arra, hogy megtudják tőle a bankkártya-kódot. Ettől a vádlott olyan haragra gerjedt, hogy az élettársa által a kezébe adott böllérkéssel halálra szúrta a magatehetetlen idős férfit – írja a Bama.hu.

életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélték a gyilkost
Jogerős: életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélték a gyilkost Fotó: Pexels.com

A Zalaegerszegi Törvényszék a férfit első fokon nyereségvágyból, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettében mondta ki bűnösnek, ezért őt életfogytig tartó szabadságvesztésre és 10 év közügyektől eltiltásra, míg élettársát bűnsegély miatt 12 év szabadságvesztésre valamint 10 év közügyektől eltiltásra ítélte.

Nem enyhítették a gyilkos ítéletét

A határozat ellen a vádlottak és védőik felmentésért és enyhítésért fellebbeztek. A Pécsi Ítélőtábla azonban kedden helybenhagyta az elsőfokú bíróság ítéletét.

Korábbi sérelme miatt akart elégtételt akart venni haragosán egy tiszaföldvári férfi. Végül nem az eredeti célpont vált a baltával hadonászó támadó áldozatává. Ha kíváncsi az ítéletre, kattintson ide.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!