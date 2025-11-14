A bírónővel üvöltözött a feleséggyilkossággal vádolt muszlim férfi a Fővárosi Törvényszéken

Hírlevél

Elképesztő jelenetek játszódtak le a Fővárosi Törvényszéken. A feleséggyilkossággal vádolt A. Mohamed a jogait emlegetve üvöltözött a bírónővel a tárgyaláson. Amikor a bíróság számonkérte a férfit az emelt hang miatt, akkor az közölte: neki ez a normál beszédhangja. A vádlott amiatt méltatlankodott, hogy szerinte túl szoros volt a bilincs.
A MohamedFővárosi Törvényszékenkéselésgyilkosságfeleséghalálkésvádlottgyilkos

Pénteken vezetőszáron és bilincsben jelent meg a Fővárosi Törvényszéken A. Mohamed, akit azzal vádolnak, hogy 2021-ben a gyermeke szeme láttára halálra késelte feleségét Zuglóban. A gyilkos embertelen bánásmódra panaszkodott a tárgyalás elején – számolt be róla a Borsonline.hu.

A zuglói gyilkos elfogása. A. Mohamed a fia szeme láttára késelte halálra feleségét
A zuglói gyilkos elfogása. A. Mohamed a fia szeme láttára késelte halálra feleségét
Fotó: MTI

Gyilkos a vádlottak padján

Emlékezetes, hogy a férfi 2021. április 24-én éppen láthatásra ment 2,5 éves gyermekéhez, amelynek helyszíne a zuglói családsegítő erre a célra kialakított helyisége lett volna. Amikor a férfi meglátta volt felesége járművét, amiben a gyermeke is utazott, akkor bepattant, majd egy késsel halálra szúrta a nőt

Az áldozatnak még volt annyi ereje, hogy kiszálljon a kocsiból és megtegyen néhány lépést, majd összeesett és a helyszínen meghalt. A tettes egy ideig álldogált a helyszínen, majd a kést és véres zakóját egy szemetesbe dobta és elmenekült.

A későbbi áldozat és a férfi válófélben voltak, ugyanis a magyar nő nem bírta elviselni párja állandó, erőszakos féltékenységi rohamait.

Szorította a kezét a bilincs

A. Mohamed már a tárgyalás előtt igénybe vette tolmács segítségét, és arra kérte az őröket, hogy lazítsák meg a bilincsét és az övét, mivel állítása szerint nem kapott levegőt. A férfi az előállításáról szóló jegyzőkönyvet sem írta alá, mivel azt nem az anyanyelvén készítették. 

A panaszait egyre emelkedettebb hangon adta elő a bíróságon, ami miatt Papp Eszter bírónő rendre utasította. Hozzátette: az öv meglazítását nem rendelheti el, az a büntetés-végrehajtási parancsnok hatáskörébe tartozik.

A bírónő azonban megkérte a börtönőröket, hogy lazítsák meg a bilincset.

Nem kiabálok! Más kulturális közegből származom, nekem ez a normál beszédhangom

– mondta A. Mohamed a bírónőnek.

 

 

