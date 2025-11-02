Gyilkosság áldozata lett? Megtámadták a műtőben a kórházban holtan talált magyar orvost

Ahogy írtuk, kórházi altatószert, propofolt találtak a szervezetében annak a 37 éves doktornőnek, aki a héten halt meg ügyelet után. Most arra próbálnak rájönni, hogy gyilkosság, öngyilkosság vagy baleset történt. A Maszol.ro frissítette az eredeti cikket egy olyan eseménnyel, amely az egyik teóriát erősítheti a nyomozók gondolataiban. Valaki egyszer már nagyon megharagudott a szép, fiatal és sikeres sebészre.
A magyar származású orvosigazgató vasárnap este ügyelt a romániai Bodza–Buzău–megyei sürgősségi kórházban. Még részt vett a kibővített pulmonológiai osztály átadásán, majd bement az orvosi szobába. Reggel keresték a kollégái, de nem vette fel a telefont, ezért rányitottak. Halott volt már, amikor rátaláltak. Szerdán boncolták fel, amihez a családja egy független szakértő segítségét kérte. Emellett már kikérdezték a testvérét és átutatták a 37 éves Ștefania Szabo irodáját is. Következnek a munkatársai és a főnökei. Őket is kihallgatják a nyomozók.
A Pro Tv oldalán olvasható cikk szerint
a doktornő éppen a halála előtt beszélt arról, hogy egyik orvos műtét közben megtámadta őt.
Olyan sérüléseket okozott neki, ami miatt sürgős ellátásra szorult. A doktornő úgy mesélte el a történetet, hogy a támadás idejét is elárulta és a támadó nevét is kimondta. Az ominózus eset 2020. március 6-án történt és meglett a következménye. A fiatal doktornő panaszt nyújtott be az egyik munkatársa, egy másik orvos ellen a kórház vezetőségének, vagyis a támadást hivatalosan is jelentették. Több tapasztaltabb orvos és rezidens is ott volt a műtőben velük, ők is elismerték, hogy megtörtént.
Egy ideges pillanatban dr. Păun kivette az elektrokautert a betegből, és azzal megütött a bal kezemnél, vérző sebet okozva. A műtét közben dr. Păun engem és dr. Gaspart is többször megütött, csipesszel is a kezünkre csapott”
– írta a doktornő a vezetőségnek.
Gyilkosság, öngyilkosság vagy baleset történt?
A nyomozók még gyűjtögetik a bizonyítékokat, emellett átnézik a doktornő telefonját is.
Arra próbálnak rájönni, hogy megölték, öngyilkos lett, vagy egy véletlen baleset áldozata Ștefania Szabo.
Akik ismerték, úgy gondolják, hogy ő maga soha nem dobta volna el az életét. A kérdésre most a román hatóságoknak kell választ adniuk.
