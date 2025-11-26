Ezért szúrta halálra az édesapját a paranoid skizofrén férfi

„Volt egy kis baleset, mert megijedtem. Leszurkáltam az apámat” – ezzel a mondattal hívta fel tavaly május 16-án kora reggel a segélyhívót a demecseri K. L. A 28 éves, paranoid skizofréniában szenvedő férfi ellen az a vád, hogy különös kegyetlenséggel, védekezésre képtelen személy sérelmére követett el gyilkosságot, miután agyonszúrta apját – írta a Szon.hu.

Félelemből követte el a gyilkosságot

Fotó: Police.hu

Apagyilkosság félelemből

A hasadásos elmezavarban szenvedő K. L. tavaly május 16-án hajnalban 13 szúrással végzett alvó édesapjával Demecserben. A 28 éves, önálló életvitelre képtelen férfi a bűncselekmény után felhívta a segélyhívót és ő mutatta meg a helyszínre érkezőknek, hol fekszik az áldozat.

Az ügyészség különös kegyetlenséggel, védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés miatt emelt vádat. A pszichiáter szakértők a tárgyaláson megállapították, hogy K. L. paranoid skizofréniában szenved, az elkövetéskor nem volt beszámítható és torzult észlelési folyamatok vezették.

A vádlott a bíróságon azt vallotta, hogy furcsa hangokat hallott és habzó szájjal látta apját, amitől megijedt, ezért szúrt le két késsel. Bár a férfi beismerte a gyilkosságot és megbánta tettét, a bíró kóros elmeállapota miatt nem fogadta el a vallomást és tárgyalásra tűzte az ügyet. A szakértők szerint fennáll az esélye annak, hogy a férfi a jövőben hasonló bűncselekményt követhet el.

Eközben egy férfi a rendőrséget felhívva azzal fenyegetőzött, hogy ha nem érkeznek ki azonnal a helyszínre, lefejezi saját feleségét.