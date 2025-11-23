Családi horror Abonyban: brutális támadásban halt meg egy nő – videó

Abony nyugodt hétköznapjait olyan tragédia törte darabokra, amire senki sem számított. Gyilkosság történt egy családi házban, ahol egy idős asszony életét vesztette. A csendes utcában élők eleinte csak a szirénák hangját hallották, ám hamar kiderült, hogy sokkal több történt egy hétköznapi rendőri intézkedésnél - írta a Szoljon.hu.

Gyilkosság egy csendes utcában

Fotó: Tények

A Tények értesülései szerint a nő saját otthonában lett egy brutális támadás áldozata és a gyanú azonnal az egyik közeli hozzátartozóra terelődött. A hírek úgy szólnak, hogy a nő lányának párja egyelőre ismeretlen okból, több ütést mért az idős asszony fejére és ezzel végzett vele. A történet tragikuma csak tovább mélyült azzal, hogy a férfi a gyilkosság után állítólag magával is végezni próbált, ám végül a kiérkező rendőrök a helyszínen elfogták.

A gyilkosság fényes nappal történt

A környéken élők teljes sokkban vannak. A legtöbben csak annyit láttak, hogy hirtelen ellepték az utcát a rendőrautók és a nyomozók hosszú órákon át vizsgálták a helyszínt. Az első információk szerint a dráma a délutáni órákban, körülbelül 16 óra körül játszódott le, amikor a legtöbben épp hazafelé tartottak a munkából.

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság egyelőre csak szűkszavúan nyilatkozott, részletesebb információkat későbbre ígértek. A települést azonban már most láthatóan felkavarta az eset és sokan azt mondják, hogy soha nem gondolták volna, hogy ilyen súlyos családi tragédia történhet a közvetlen közelükben. A nyomozás folytatódik, Abony pedig választ vár arra, mi vezethetett ehhez a megrázó gyilkossághoz.

