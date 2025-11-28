Döbbenetes részlet látott napvilágot a komádi gyilkossággal kapcsolatban

Komádiban a békés mindennapok helyét november közepén mély döbbenet vette át, miután egy 84 éves férfit holtan találtak otthonában. A komádi gyilkosság részletei lassan körvonalazódnak és a történet így még ijesztőbb. A tettes ugyan nem egy idegen volt, hanem egy olyan férfi, akivel az áldozat évek óta jó viszonyt ápolt – írta a Borsonline.hu.

A komádi gyilkosság részletei lassan körvonalazódnak

Fotó: Pexels

A rendőrség szerint a 47 éves gyanúsított többször is együtt ivott az idős férfivel, aki időnként pénzzel is kisegítette. A falubeliek elmondása alapján a gyilkosság előtt a férfi több embertől kért kölcsön, a tragédia után pedig úgy próbált a háttérben maradni, hogy ismerőseit faggatta, hogy mit hallottak erről a gyilkosságról?

A gyilkosság részletei is napvilágot láttak

A Tények riportjából kiderült, hogy a gyanúsított egy kétgyermekes apa, akit sokan kedves, segítőkész embernek ismertek. Egy helyi asszony, aki gyerekkora óta ismeri őt, szinte meg sem tudott szólalni a sokktól.

"Mindenkire gondoltam volna, csak rá nem. Az áldozat pénzt adott neki kölcsön, illetve úgy is, hogy nem kellett megadnia, dolgoztatta, hogy legyen neki kenyere. Gondolom, most nem volt munkahelye és nem tudott tartásdíjat fizetni."

– mondta a helyi asszony.

Az eset után elmondták a komádiak, hogy most már zárják az ajtókat, ami feléjük furcsa szokás, mert erre sosem volt szükség.

A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyereségvágyból, idős és védekezésre korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett emberölés gyanújával tartóztatta le a férfit.