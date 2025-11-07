Végre megoldódott a 24 éves rejtély: elásott holttestet találtak a hatóságok

24 évvel ezelőtt tragikus hirtelenséggel eltűnt egy ajkai férfi. 2001 tavaszán a hatóságok minden szálat megmozgattak, azonban nem sikerült a nyomára akadniuk. A rendőrség pénteken jelentette be, nem várt fordulatot vett az ügy: bebizonyosodott, hogy az eltűnt gyilkosság áldozata lett. Az ajkai férfi holttestét egy Devecser környéki hétvégi ház udvarán ásták el a tettesek titokban – írta meg a Borsonline.hu.

Az ajkai férfinek rövid élete volt, 35 éves korában vált gyilkosság áldozatává

Kép forrása: Police.hu

Az áldozat testvére jelentette be a férfi eltűnését annak idején, a körözés azonban nem vezetett eredményre. 2025-ben a Veszprém vármegyei rendőrök olyan információkhoz jutottak, amelyek nyomán meglett a holttest és kiderült: gyilkosság történt.

A gyilkosságot együtt követte el egy szerelmespár

Kihallgatták az eltűntként keresett férfi volt feleségét és az asszony akkori szeretőjét, akik végül beismerték szörnyű tettüket, miszerint előre kitervelten, közösen végeztek áldozatukkal. Ezt követően a holttestet elásták egy Devecser környéki ház udvarán. A rendőrök őrizetbe vették az 57 éves nőt és a 67 éves férfit, kezdeményezték letartóztatásukat. A bűnügy részleteit pénteken Petőfi Attila vezérőrnagy, főkapitányi főtanácsadó, és Suszter Tamás ezredes, a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi főkapitány-helyettese ismertették.

