Egy év után elkapták a hírhedt tápiószőlősi gyilkost

A 40 éves gyanúsított bement a 72 éves férfi házába tavaly októberben, ahol több alkalommal fejbe vágta a kiszolgáltatott helyzetben lévő nyugdíjast – idézte fel a gyilkosságot a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság. Több mint egy év kellett a hatóságoknak, hogy megtalálják a tápiószőlősi gyilkosságot elkövető férfit – írta meg a Szoljon.hu.

A 40 éves férfi kőműveskalapáccsal, és fejszével követte el a gyilkosságot

Kép forrása: Freepik, illusztráció

A gyilkos és az idős áldozat között heves vita alakult ki, aminek féltékenység állhatott a hátterében – derült ki a nyomozás során. A nyugdíjas férfi olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen életét veszítette. Másnap az áldozat ismerőse, aki a ház körüli munkákban volt segítségére az idős férfinak, megtalálta a holttestet. Az ismerős furcsállotta, hogy a bejárati ajtót zárva találta, és sem hangot, sem mozgást nem érzékelt a házból. Ezért döntött úgy, hogy bemászik az ablakon. Az ismerősnek vérfagyasztó látvánnyal kellett szembesülnie, a hatóságokat azonnal értesítette.

A gyilkosság elkövetője nemrég vallotta be szörnyű tettét

A nyomozók haladéktalanul megkezdték az adatgyűjtést a bejelentés után, helyszíni szemlét tartottak, és rögzítették a nyomokat. Közel ötven tanút hallgattak ki az elmúlt hónapokban, miközben folyamatosan elemezték a rendelkezésre álló információkat. Az aprólékos munka meghozta az eredményt: a nyomozók felfigyeltek egy olyan csoportra, akik rendszeresen jártak az áldozathoz.

Később kiderült, hogy több olyan személy is a hatóság látókörébe került, akiknek erőszakos múltjuk volt, egyesek kábítószert is fogyasztottak. A nyomozók azt is feltárták, hogy már 2024 nyarán beszélt az említett csapat az idős férfi egzisztenciális helyzetéről. A vizsgálat során folyamatosan szűkült a lehetséges elkövetők listája. Idén novemberben így jutottak el a nyomozók K. Györgyhöz.

A 40 éves férfi végül bevallotta, hogy tavaly októberben ő oltotta ki az áldozat életét. K. György elmondása alapján egy féltékenység okozta konfliktus során meglökte az idős férfit, aki elesett és beütötte a fejét. Ezt követően kőműveskalapáccsal és fejszével fejbe vágta az eszméletlenül fekvő férfit. Emberölés miatt gyanúsítottként hallgatták ki K. Györgyöt a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomozói. A középkorú férfit őrizetbe vették, kezdeményezték a letartóztatását, amelyet elrendelt a bíróság.