Elvágták a torkát az idős nyugdíjasnak és nem ő volt az egyetlen áldozat

Sokkoló tragédiasorozat döbbentette meg Ivád lakosait, két idős emberrel végeztek a településen. A borzalmas gyilkosságok megrázták a szomszédokat, az egyik gyilkost a mai napig sem sikerült kézre keríteniük. A megrázó múltbéli esetekről a Heol.hu számolt be közeli évfordulója kapcsán.

Borzalmas gyilkosságok rázták meg Ivád lakóit

Borzalmas gyilkosságok Ivádon

A vérfagyasztó bűntény december 12-én történt harmincegy évvel ezelőtt. Az egyébként békés és csendes település lakóin a rettegés lett úrrá az embertelen gyilkosságok miatt.

Az első áldozat a 83 éves Ivády Joachim volt, akinek a torkát vágták el és elvitték az értékeit. Habár a hatóságok minden elkövettek, hogy a rablógyilkost megtalálják, minden igyekezetük ellenére a tettest nem tudták beazonosítani.

Három évvel Ivády Joachim tragédiája után újabb kegyetlenség miatt szorongtak az ivádiak. 1994-ben egy idős hölgyet támadtak meg az otthonában, és olyan brutálisan verték meg, hogy belehalt a sérüléseibe. A rendőrségnek ebben az utóbbi esetben szerencséje volt, elfogtak egy személyt, akinél a bizonyítékok alapján elrendelték az előzetes letartóztatását.

