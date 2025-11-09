Nem segített neki befőzni a baracklekvárt, ezért felgyújtotta feleségét egy egri férfi

Kellemes italozgatással indult az egri házaspár napja 1998 augusztusában. Amint hazaértek szörnyű veszekedés kezdődött, aminek tragikus gyilkosság lett a vége. Az 57 éves V. Róbert azon húzta fel magát, hogy az asszony nem főzte be a korábban megvásárolt barackot. Ezért úgy döntött, hogy ő maga főzi meg a lekvárt, így elkezdte kimagozni a gyümölcsöt. Azonban fogalma sem volt arról, hogy mennyi cukrot kell tenni a lekvárba. Így kezdődött el az a tragikus veszekedés, amelynek megdöbbentő kimenetele lett – írta meg a Heol.hu.

V.Róbert azért követett el a szörnyű gyilkosságot, mert a felesége nem segített neki a lekvár befőzésében

Fotó: Unsplash

A felek már a hazaérkezéskor összekaptak, ugyanis az asszony fehérneműre vetkőzött, és a nagyszobában lévő vetetlen ágyra ült. Férje nem helyeselte a tétlenségét, amit szóvá is tett. A férfi a pillanat hevében két deciliternyi festékhígítóval tért vissza a fürdőszobából. A gyúlékony anyagot az ágyneműre, a nő jobb karjára, valamint a hátára öntötte, majd meggyújtotta a paplan felé eső végét. A nő fehérneműjébe kaptak a felcsapó lángok, az áldozat súlyos égési sérüléseket szenvedett.

A gyilkosság után a férj nem sietett rögtön a neje segítéségére, inkább visszament inni

A nő testfelszínének 30-35 százalékán másodfokú égési sebek keletkeztek, a hátán feketére színeződött bőre. Az asszony később vízzel teli fürdőkádban próbálta lehűteni a sebesüléseit. V. Róbert csak ekkor szólt a szomszédoknak, hogy hívják a mentőket. Ha hamarabb észbe kapott volna, talán a szörnyű tragédia megelőzhető lett volna. Az áldozat a fájdalom és a folyadékvesztés miatt kialakult sokk következtében hunyt el. A Heves Megyei Főügyészség különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés miatt emelt vádat.

A hasonló, családon belüli vitákból adódó tragédiák manapság is előfordulnak. 2025 augusztusában egy betegeskedő nyugdíjas férfi meggyilkolta szintén hanyatló egészségügyi állapotban lévő feleségét, majd önmagával is végzett. A helyieket sokkolta az eset.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!