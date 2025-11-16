Tragédia Kaposváron: újabb fiatal nő lett brutális gyilkosság áldozata

Szombat este (november 15-én) rengeteg rendőrautó vonult ki Kaposvárra egy családi házhoz, ahol egy 25 év körüli fiatal nő lett gyilkosság áldozata – írta a Borsonline.hu.

Újabb fiatal nő lett gyilkosság áldozata

Fotó: Beküldött fotó

Gyilkosság Kaposváron

A helyi lakosok elmondása szerint az áldozattal feltehetően egy közeli ismerőse végzett, akit a kiérkező rendőrök a bűncselekmény elkövetése után azonnal elfogtak.

A gyilkosság helyszínén a rendőrség azonnal megkezdte az adatgyűjtést és a helyszíni szemlét. Ezzel párhuzamosan a nyomozók rövid időn belül azonosították, elfogták, majd előállították az elkövetőt.

