Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Diplomácia

Fontos bejelentés Kínával kapcsolatban – Szijjártó Péter elmondta, mi történt

Nagyon jól néz ki!

Ebben az új mezben játszik a magyar válogatott Írország ellen

tragédia

Tragédia Kaposváron: újabb fiatal nő lett brutális gyilkosság áldozata

55 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Hatalmas felfordulás volt Kaposváron, miután tucatnyi rendőr verte fel a csendet. Kiderült, hogy a nyugalom megzavarásának oka egy elkövetett gyilkosság.
Link másolása
Vágólapra másolva!
tragédiaházgyilkosság áldozatgyilkosságKaposvárrendőrség

Szombat este (november 15-én) rengeteg rendőrautó vonult ki Kaposvárra egy családi házhoz, ahol  egy 25 év körüli fiatal nő lett gyilkosság áldozata – írta a Borsonline.hu.

Újabb fiatal nő lett gyilkosság áldozata
Újabb fiatal nő lett gyilkosság áldozata
Fotó: Beküldött fotó

Gyilkosság Kaposváron

A helyi lakosok elmondása szerint az áldozattal feltehetően egy közeli ismerőse végzett, akit a kiérkező rendőrök a bűncselekmény elkövetése után azonnal elfogtak. 

A gyilkosság helyszínén a rendőrség azonnal megkezdte az adatgyűjtést és a helyszíni szemlét. Ezzel párhuzamosan a nyomozók rövid időn belül azonosították, elfogták, majd előállították az elkövetőt.

Csupán pár napja történt, hogy egy fiatal szolnoki nő lett a párjával való veszekedés halálos áldozata. Erről az Origo.hu oldalán bővebben olvashatnak.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!